Производство ракеты "Фламинго" от Fire Point в 2026 году может достигать десятков единиц в месяц

Украинская компания Fire Point, занимающаяся производством дальнобойных дронов и крылатых ракет, в 2026 году имеет возможность выйти на ежемесячные показатели производства своих ракет "Фламинго" в десятки единиц.

Об этом Delo.ua рассказал исполнительный директор Украинского совета оружейников Игорь Федирко.

По словам Федорко, дальнобойные системы стали главным приоритетом года. Уже стартовало серийное производство крылатой ракеты FP-5 Фламинго с дальностью до 3000 км и потенциалом выхода на десятки единиц в месяц.

"Серийно производятся и применяются модернизированные "Нептуны" с дальностью до 1000 км, что значительно расширяет возможности поражения глубокого тыла", — добавил он.

Игорь Федирко отметил, что в 2025 году наиболее востребованной продукцией стали дроны во всех ключевых сегментах. Параллельно резко выросла потребность в дальнобойных решениях, где deep strike и mid-strike перешли в системную практику.

Чем известна компания Fire Point и их ракета "Фламинго"

Fire Point — украинская компания в оборонно-техническом секторе, основанная в 2022 году после начала полномасштабной войны с Россией. Она быстро выросла из небольшого стартапа в один из ключевых производителей ударных беспилотников и реактивных средств поражения.

Украинский фоторепортер Ефрем Лукацкий, сотрудничающий с информ-агентством Associated Press, 17 августа прошлого года побывал в месте производства ракеты "Фламинго" и опубликовал в Facebook соответствующую фотографию.

На следующий день тогдашний министр обороны Денис Шмигаль подтвердил, что в Украине запустили производство дальнобойной ракеты "Фламинго".

Президент Владимир Зеленский 20 августа 2025 сказал журналистам, что Украина успешно испытала отечественную ракету "Фламинго" . По его словам, массовое производство "Фламинго" планируется начать как раз в январе-феврале 2026 года.

Коррупционный скандал вокруг "Фламинго"

В конце ноября совладелец и главный конструктор Fire Point Денис Штилерман рассказывал, что проходящий по делу о коррупции в украинской энергетике бизнесмен Тимур Миндич пытался получить 50% акций оборонной компании.

Штиллерман также подтвердил, что в Fire Point работал Игорь Фурсенко, один из фигурантов громких "пленок" по делу НАБУ и САП "Мидас".

Кроме того, Михаил Цукерман, брат другого фигуранта антикоррупционных расследований Александра Цукермана, является банкиром Штилермана. Последний подтвердил, что посещал его бэк-офис, последний раз — в 2024 году.

Реакция Дании на скандал

В начале сентября 2025 стало известно, что украинская компания Fire Point с 1 декабря запустит в Дании завод по производству твердого ракетного топлива у базы ВВС Скридструп, где дислоцируются истребители F-35.

А уже в декабре Дания обеспокоена коррупционным скандалом в Украине и потенциальной причастностью к нему компании Fire Point. В частности, министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен подчеркнул, что датский завод Fire Point не имеет к коррупционному скандалу никакого отношения, но Дания все же ожидает от Киева разъяснения ситуации и запросила отчет "о некоторых моментах, которые были подняты публично".

Напомним, что Fire Point планирует продать 30% своих акций Объединенным Арабским Эмиратам.