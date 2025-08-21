Украинская ракета "Фламинго" прошла испытания и готова к серийному производству — Зеленский

Украина успешно протестировала новую отечественную ракету "Фламинго". Массовое производство планируется начать уже в январе-феврале следующего года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского во время общения с журналистами 20 августа.

По его словам, ракета имеет радиус действия 3000 километров. Также президент подчеркнул, что не стоит много говорить об этой разработке, пока не будет возможности применить сотни таких ракет. Он отметил, что к декабрю их количество вырастет, а массовое производство должно начаться в конце декабря или в январе-феврале.

"До декабря у нас появится их больше. И до конца декабря или в январе-феврале должно быть массовое производство. Надо смотреть на успех в испытаниях, надо смотреть на финансирование этой программы", - добавил Зеленский.

Что известно о ракете "Фламинго"

17 августа украинский фоторепортер Ефрем Лукацкий, сотрудничающий с информагентством Associated Press, побывал в месте производства ракеты "Фламинго" и опубликовал в Facebook соответствующую фотографию.

"Украинские ракеты "Фламинго" дальностью более 3 000 километров, уже в серийном производстве", - говорилось в его сообщении.

18 августа министр обороны Денис Шмигаль подтвердил, что в Украине запустили производство дальнобойной ракеты "Фламинго"

"Все увидели, в принципе, ключевые подробности. Это мощное оружие. Дальнобойное, очень мощное. И оно есть. Это подробности, а остальное узнаем, когда придет подходящий момент", — коротко прокомментировал Шмигаль.

Профильное издание Defence Express предполагает, что украинская ракета является аналогом или точной копией крылатой ракеты FP-5. Модель FP-5 была представлена компанией Milanion Group на выставке IDEX-2025 в ОАЭ в начале февраля 2025 года.

Характеристики FP-5, или "Фламинго":

Дальность: 3000 км.

Время в воздухе: более 4 часов.

Максимальная скорость: 950 км/ч.

Крейсерская скорость: 850-900 км/ч.

Размах крыла: 6 метров.

Максимальный взлетный вес: 6 тонн.

Вес боевой части: 1 тонна.

"Несмотря на то, что ничего кроме названия и дальности не было расписано, для специалистов этого достаточно. Потому что таких крылатых ракет в мире не так уж много в принципе. В частности дальность в 3000 км, это фактически вдвое больше чем в современной версии Tomahawk Block V, еще летит более чем на 1600 км", - пишет издание.

Напомним, министр цифровой трансформации Михаил Федоров и министр обороны Денис Шмигаль, выступая на презентации Программы действий, правительство рассказали о приоритетах Украины в сфере оборонных ИТ-технологий. Приоритетными направлениями являются производство взрывчатых веществ, дроны с высоким уровнем автоматизации и другие технологии поражения врага и логистики. Также запускаются грантовые программы для производителей баллистики, крылатых ракет и перехватчиков.