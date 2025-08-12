Поддержка оборонной промышленности: Рада получит на рассмотрение законопроекты по внедрению Defence City

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал и рекомендовал парламенту принять во втором чтении два ключевых законопроекта, закладывающих основу для реализации инициативы Defence City. Эти законодательные акты направлены на поддержку оборонно-промышленного комплекса Украины и создание благоприятных условий для развития предприятий отрасли.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пост главы комитета Данила Гетманцева.

Комитет рекомендует принять законопроекты

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал и рекомендовал Верховной Раде принять во втором чтении два важных законопроекта, создающих основу для реализации инициативы Defence City:

Законопроект №13420 — о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы о поддержке предприятий оборонно-промышленного комплекса

Законопроект №13421 - о внесении изменений в раздел XXI "Заключительные и переходные положения" Таможенного кодекса Украины для поддержки предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Законопроекты получили значительные доработки Комитетом до второго чтения, в частности:

Вводится правовой режим Defence City, который будет действовать до 1 января 2036 года или до вступления Украины в Европейский Союз.

Вместо традиционного перечня предприятий оборонно-промышленного комплекса предусмотрено создание Реестра Defence City, ведение которого возложено на Министерство обороны Украины.

Требования к резидентам Defence City, а также процедуры предоставления, прекращения и потери этого статуса вместе с порядком контроля регламентируются Законом Украины "О национальной безопасности Украины".

Доля квалифицированного дохода резидента Defence City должна составлять не менее 75% общего дохода, кроме субъектов самолетостроения, для которых этот показатель составляет не менее 50%.

Что предусмотрено законопроектами

Формирование Перечня резидентов – его будет вести Министерство обороны. Информация о включенных предприятиях, отчетности и деятельности будут иметь ограниченный доступ и будут охраняться государством.

Налоговые льготы до 1 января 2036 года:

освобождение от налога на прибыль (при условии реинвестирования);

освобождение от налога на землю;

освобождение от налога на недвижимость;

освобождение от экологического налога;

сохранение действующих льгот по НДС, ускоренной амортизации и работников релокированных предприятий.

Таможенная и валютная регулировка:

упрощение таможенных процедур;

упрощение экспорта военных технологий;

особенности валютного контроля и сделок, которые может установить НБУ.

Юридические и операционные гарантии:

дополнительную защиту в уголовных производствах;

поддержка компаний в процессе релокации.

Напомним, более 300 компаний, работающих в сфере оборонных технологий, присоединились к “Дія.City”. Среди них есть как украинские, так и международные разработчики, занимающиеся созданием технологий для разминирования, автоматизации дронов и подготовки военных операторов.