Поддержка оборонной промышленности: Рада получит на рассмотрение законопроекты по внедрению Defence City
Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал и рекомендовал парламенту принять во втором чтении два ключевых законопроекта, закладывающих основу для реализации инициативы Defence City. Эти законодательные акты направлены на поддержку оборонно-промышленного комплекса Украины и создание благоприятных условий для развития предприятий отрасли.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пост главы комитета Данила Гетманцева.
Комитет рекомендует принять законопроекты
Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал и рекомендовал Верховной Раде принять во втором чтении два важных законопроекта, создающих основу для реализации инициативы Defence City:
- Законопроект №13420 — о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы о поддержке предприятий оборонно-промышленного комплекса
- Законопроект №13421 - о внесении изменений в раздел XXI "Заключительные и переходные положения" Таможенного кодекса Украины для поддержки предприятий оборонно-промышленного комплекса.
Законопроекты получили значительные доработки Комитетом до второго чтения, в частности:
- Вводится правовой режим Defence City, который будет действовать до 1 января 2036 года или до вступления Украины в Европейский Союз.
- Вместо традиционного перечня предприятий оборонно-промышленного комплекса предусмотрено создание Реестра Defence City, ведение которого возложено на Министерство обороны Украины.
- Требования к резидентам Defence City, а также процедуры предоставления, прекращения и потери этого статуса вместе с порядком контроля регламентируются Законом Украины "О национальной безопасности Украины".
- Доля квалифицированного дохода резидента Defence City должна составлять не менее 75% общего дохода, кроме субъектов самолетостроения, для которых этот показатель составляет не менее 50%.
Что предусмотрено законопроектами
Формирование Перечня резидентов – его будет вести Министерство обороны. Информация о включенных предприятиях, отчетности и деятельности будут иметь ограниченный доступ и будут охраняться государством.
Налоговые льготы до 1 января 2036 года:
- освобождение от налога на прибыль (при условии реинвестирования);
- освобождение от налога на землю;
- освобождение от налога на недвижимость;
- освобождение от экологического налога;
- сохранение действующих льгот по НДС, ускоренной амортизации и работников релокированных предприятий.
Таможенная и валютная регулировка:
- упрощение таможенных процедур;
- упрощение экспорта военных технологий;
- особенности валютного контроля и сделок, которые может установить НБУ.
Юридические и операционные гарантии:
- дополнительную защиту в уголовных производствах;
- поддержка компаний в процессе релокации.
Напомним, более 300 компаний, работающих в сфере оборонных технологий, присоединились к “Дія.City”. Среди них есть как украинские, так и международные разработчики, занимающиеся созданием технологий для разминирования, автоматизации дронов и подготовки военных операторов.