Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,45

+0,06

EUR

48,20

+0,00

Наличный курс:

USD

41,50

41,40

EUR

48,40

48,20

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Поддержка оборонной промышленности: Рада получит на рассмотрение законопроекты по внедрению Defence City

Поддержка оборонной промышленности
Комитет рекомендует принять запускающие законопроекты Defence City / Минобороны

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал и рекомендовал парламенту принять во втором чтении два ключевых законопроекта, закладывающих основу для реализации инициативы Defence City. Эти законодательные акты направлены на поддержку оборонно-промышленного комплекса Украины и создание благоприятных условий для развития предприятий отрасли.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пост главы комитета Данила Гетманцева.

Комитет рекомендует принять законопроекты

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал и рекомендовал Верховной Раде принять во втором чтении два важных законопроекта, создающих основу для реализации инициативы Defence City:

  • Законопроект №13420 — о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы о поддержке предприятий оборонно-промышленного комплекса
  • Законопроект №13421 - о внесении изменений в раздел XXI "Заключительные и переходные положения" Таможенного кодекса Украины для поддержки предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Законопроекты получили значительные доработки Комитетом до второго чтения, в частности:

  • Вводится правовой режим Defence City, который будет действовать до 1 января 2036 года или до вступления Украины в Европейский Союз.
  • Вместо традиционного перечня предприятий оборонно-промышленного комплекса предусмотрено создание Реестра Defence City, ведение которого возложено на Министерство обороны Украины.
  • Требования к резидентам Defence City, а также процедуры предоставления, прекращения и потери этого статуса вместе с порядком контроля регламентируются Законом Украины "О национальной безопасности Украины".
  • Доля квалифицированного дохода резидента Defence City должна составлять не менее 75% общего дохода, кроме субъектов самолетостроения, для которых этот показатель составляет не менее 50%.

Что предусмотрено законопроектами

Формирование Перечня резидентов  – его будет вести Министерство обороны. Информация о включенных предприятиях, отчетности и деятельности будут иметь ограниченный доступ и будут охраняться государством.

Налоговые льготы до 1 января 2036 года:

  • освобождение от налога на прибыль (при условии реинвестирования);
  • освобождение от налога на землю;
  • освобождение от налога на недвижимость;
  • освобождение от экологического налога;
  • сохранение действующих льгот по НДС, ускоренной амортизации и работников релокированных предприятий.

Таможенная и валютная регулировка:

  • упрощение таможенных процедур;
  • упрощение экспорта военных технологий;
  • особенности валютного контроля и сделок, которые может установить НБУ.

Юридические и операционные гарантии:

  • дополнительную защиту в уголовных производствах;
  • поддержка компаний в процессе релокации.

Напомним, более 300 компаний, работающих в сфере оборонных технологий, присоединились к “Дія.City”. Среди них есть как украинские, так и международные разработчики, занимающиеся созданием технологий для разминирования, автоматизации дронов и подготовки военных операторов.

Автор:
Ольга Опенько