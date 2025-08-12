Запланована подія 2

Підтримка оборонної промисловості: Рада отримає на розгляд законопроєкти для впровадження Defence City

Підтримка оборонної промисловості
Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав і рекомендував парламенту ухвалити у другому читанні два ключові законопроєкти, які закладають основу для реалізації ініціативи Defence City. Ці законодавчі акти спрямовані на підтримку оборонно-промислового комплексу України та створення сприятливих умов для розвитку підприємств галузі.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на допис голови комітету Данила Гетманцева.

Комітет рекомендує ухвалити законопроєкти

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав і рекомендував Верховній Раді ухвалити у другому читанні два важливі законопроєкти, які створюють основу для реалізації ініціативи Defence City:

  • Законопроєкт №13420 — про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів щодо підтримки підприємств оборонно-промислового комплексу
  • Законопроєкт №13421 — про внесення змін до розділу XXI "Прикінцеві та перехідні положення" Митного кодексу України для підтримки підприємств оборонно-промислового комплексу.

Законопроєкти зазнали значних доопрацювань Комітетом до другого читання, зокрема:

  • Вводиться правовий режим Defence City, який діятиме до 1 січня 2036 року або до моменту вступу України до Європейського Союзу.  
  • Замість традиційного переліку підприємств оборонно-промислового комплексу передбачено створення Реєстру Defence City, ведення якого покладено на Міністерство оборони України. 
  • Вимоги до резидентів Defence City, а також процедури надання, припинення та втрати цього статусу, разом із порядком контролю, регламентуються Законом України "Про національну безпеку України". 
  • Частка кваліфікованого доходу резидента Defence City має становити щонайменше 75% від загального доходу, окрім суб’єктів літакобудування, для яких цей показник становить не менше 50%.

Що передбачено законопроєктами 

Формування Переліку резидентів — його вестиме Міністерство оборони. Інформація про включені підприємства, звітність і діяльність матимуть обмежений доступ і охоронятимуться державою.

Податкові пільги до 1 січня 2036 року:

  • звільнення від податку на прибуток (за умови реінвестування);
  • звільнення від податку на землю;
  • звільнення від податку на нерухомість;
  • звільнення від екологічного податку;
  • збереження чинних пільг з ПДВ, прискореної амортизації та для працівників релокованих підприємств.

Митне і валютне регулювання:

  • спрощення митних процедур;
  • спрощення експорту військових технологій;
  • особливості валютного контролю та операцій, які може встановити НБУ.

Юридичні та операційні гарантії:

  • додатковий захист у кримінальних провадженнях;
  • підтримка підприємств у процесі релокації.

Нагадаємо, понад 300 компаній, які працюють у сфері оборонних технологій долучились до “Дія.City”. Серед них є як українські, так і міжнародні розробники, які займаються створенням технологій для розмінування, автоматизації дронів і підготовки військових операторів. 

Автор:
Ольга Опенько