Понад 300 Defense Tech компаній стали резидентами простору Дія.Сіty: які отримали переваги

Дедалі більше українських і міжнародних розробників оборонних технологій обирають спеціальний правовий та податковий режим Дія.City для розвитку своїх проєктів. До простору вже приєдналися понад 300 компаній, що працюють у сфері Defense​ Tech. Серед них є як вітчизняні розробники, так і міжнародні.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Мінцифри.

"Ці компанії створюють найрізноманітніші інновації: дрони, РЕБи, навігаційні системи, технології для розмінування, роботизовані платформи — усе, що допомагає нищити ворога", — зазначили у відомстві.

Серед них — топові українські розробники: Buntar Aerospace, First Contact, Roboneers, Ailand Systems, Ukrspecsystems, Himera, Oko Camera тощо. А також міжнародні гравці: Jupiter Aircraft, ATN Corporation, Quantum Systems, ARX Robotic, Auterion та інші.

Ці компанії створюють найрізноманітніші інновації: дрони, РЕБи, навігаційні системи, технології для розмінування, роботизовані платформи — усе, що допомагає нищити ворога.

Які переваги отримали компанії?

Простір надає таким бізнесам інструменти, що допомагають зростати:

сприятливе податкове навантаження; можливості для побудови прозорої корпоративної структури;

інструменти для залучення венчурних інвестицій;

гарантії захисту інтелектуальної власності;

резидентство як один із критеріїв для бронювання спеціалістів.

Хто може доєднатися?

Доєднатися до Дія.City можуть компанії, які:

проєктують, виробляють або обслуговують безпілотні літальні апарати;

створюють роботизовані системи;

навчають операторів дронів; розробляють батареї, акумулятори, навігаційні системи та інші комплектуючі для дронів;

мають R&D, ведуть науково-дослідну діяльність або створюють технологічні продукти для оборонної сфери.

Нагадаємо, Україна цьогоріч профінансує виробництво наземних роботизованих комплексів (НРК) на 180 мільйонів гривень. Це в понад 3,5 раза більше, ніж торік. Загалом уже понад 130 грантів надані розробникам, 70% з яких є вітчизняними.