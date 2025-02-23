Уряд розширив можливості для R&D-компаній у "Дія.City"

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про розширення переліку видів діяльності, дозволених у спеціальному правовому режимі “Дія.City”. Тепер компанії, що займаються дослідженнями та розробками (R&D), зможуть стати резидентами цього простору, отримуючи сприятливі умови для розвитку.

Про це повідомляє Мінцифри.

Нововведення охоплює широкий спектр інноваційних напрямків – від оборонних технологій до біотехнологій. Це відкриває можливості для науково-дослідних центрів, стартапів та великих компаній, які працюють у сфері розробки новітніх технологій.

Що отримають R&D-компанії в "Дія.City"

Нова категорія резидентів зможе скористатися такими перевагами:

Спеціальні податкові умови;

Доступ до інструментів залучення інвестицій;

Гарантії захисту інтелектуальної власності.

Зазначається, що дослідження та розробки є ключовими для створення інновацій, що сприяють економічному зростанню та зміцненню безпеки країни.

Завдяки розширенню можливостей для R&D-компаній, в Україні можуть активніше розвиватися нові технології у сфері оборони, медицини, штучного інтелекту, енергетики та інших стратегічних галузей.

Додамо, за три роки "Дія.City" об’єднала 1500 компаній та 100 тисяч ІТ-спеціалістів. Окрім цього, за 2024 рік резиденти "Дія.City" сплатили понад 18 млрд грн податків, що більш як вполовину перевищує показник 2023 року. Крім того, торік половина компаній перейшли на режим податку на виведений капітал (ПнВК).