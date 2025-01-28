Рекордна сума за три роки: резиденти "Дія.City" сплатили 18 млрд грн податків за 2024 рік

У 2024 році резиденти "Дія.City" сплатили до державного бюджету понад 18 мільярдів гривень податків.

Про це повідомив віцепремʼєр-міністр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Це рекордна сума за три роки. Податки від резидентів ідуть на підтримку армії, економіки та відновлення країни. Коли бізнес працює "в білу", він забезпечує стабільність та обороноздатність країни", - наголосив Федоров.

Про "Дія.City"

Щоб підприємці могли працювати чесно, необхідно створити найкращі умови для розвитку їхнього бізнесу. Саме це вдалося реалізувати в рамках "Дія.City", де наразі зареєстровано 1,5 тис. резидентів, зазначає Федоров.

В межах цього простору технологічні компанії можуть будувати прозору корпоративну структуру та використовувати вигідні можливості для залучення інвестицій.

Довідково:

"Дія. City "- це сучасна модель правового та податкового простору для IT-бізнесу, яка була впроваджена в Україні на початку 2022 року.

Ця ініціатива спрямована на створення сприятливих умов для розвитку технологічних компаній, залучення інвестицій та створення нових робочих місць у сфері ІТ.

Нагадаємо, раніше повідомлось, що якщо український бізнес сплачуватиме податки та зарплату більше, ніж середній показник по галузі, а також не матиме податкових боргів та інших питань від податкових органів, такі компанії не потраплятимуть під документальні перевірки та отримують інші преференції.