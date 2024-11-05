bill_line став резидентом Дія.City

У жовтні 2024 року українська фінтех-компанія bill_line стала ще одним резидентом Дія.City – особливого правового та податкового простору, створеного для підтримки та розвитку IT-компаній в Україні. Інформація про це зʼявилася на сайті компанії.

Головні бонуси Дія.City для бізнесу – пільговий податковий режим та лібералізовані трудові відносини у компанії при оформленні та веденні співробітників. Саме тому цей режим стає популярним серед бізнесу з акцентом на інновації – за перші сім місяців 2024 року кількість компаній, які приєдналися до Дія.City, зросла з 807 до 1355. Серед них – monobank, EasyPay, Rozetka, Rakuten Viber, Ajax Systems, "Нова пошта", SoftServe, та інші.

Рішення про перехід на Дія.City є частиною стратегії активного розвитку bill_line на 2024-2025 роки. Його мета – акцент на максимально прозору роботу компанії на українському ринку та можливість синхронізувати фінансово-юридичні можливості бренду в іноземній та "рідній" юрисдикціях.

"З 2022 року bill_line, як і багато інноваційних ІТ-бізнесів, доклав значні зусилля аби розвиватися на іноземних ринках та підтримати Україну у ці часи. Проте Україна була і залишиться серцем компанії – тут ми розробляємо і вдосконалюємо наше платіжне рішення. І ми дуже раді стати частиною ініціативи, в якій держава робить крок назустріч бізнесу, продукти якого будують майбутнє", – заявили в компанії bill_line.

Чому все більше технологічних компаній стають резидентами Дія.City?

Особливий статус дає IT-компаніям:

Можливість сплачувати податок на виведений капітал, а не податок на прибуток;

Знижені загальні податкові ставки;

Можливість проводити як класичне працевлаштування за КЗпП, так і контрактне;

Європейську систему набуття та захисту інтелектуальних прав.

bill_line – українська fintech-компанія, що створила та розвиває платіжне рішення для бізнесу з 2019 року. Це рішення включає у себе багатофункціональний та глибоко кастомізований інтернет-еквайринг, що дозволяє приймати платежі по всьому світу, а також максимально деталізовану партнерську підтримку – від початку інтеграції до щомісячного консалтинг з приводу оптимізації та покращення партнерського продукту.