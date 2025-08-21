Українська ракета "Фламінго" пройшла випробування та готова до серійного виробництва – Зеленський

Україна успішно випробувала нову вітчизняну ракету “Фламінго”. Масове виробництво планується розпочати вже в січні-лютому наступного року.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського під час спілкування з журналістами 20 серпня.

За його словами, ракета має радіус дії 3 000 кілометрів. Також президент наголосив, що не варто багато говорити про цю розробку доти, доки не буде можливості застосувати сотні таких ракет. Він зазначив, що до грудня їхня кількість зросте, а масове виробництво має розпочатися наприкінці грудня або в січні-лютому.

"До грудня у нас з'явиться їх більше. І до кінця грудня або в січні-лютому має бути масове виробництво. Треба дивитися на успіх у випробуваннях, треба дивитися на фінансування цієї програми", – додав Зеленський.

Що відомо про ракету "Фламінго"

17 серпня український фоторепортер Єфрем Лукацький, який співпрацює з інформагентством Associated Press, побував у місці виробництва ракети "Фламінго" та опублікував у Facebook відповідну світлину.

"Українські ракети "Фламінго" дальністю понад 3 000 кілометрів, вже у серійному виробництві", – йшлося у його дописі.

18 серпня міністр оборони Денис Шмигаль підтвердив, що в Україні запустили виробництво далекобійної ракети "Фламінго".

"Всі побачили, в принципі, ключові подробиці. Це потужна зброя. Далекобійна, дуже потужна. І вона є. Це подробиці, а решту дізнаємося, коли прийде належний момент", — коротко прокоментував Шмигаль.

Профільне видання Defence Express припускає, що українська ракета є аналогом або точною копією крилатої ракети FP-5. Модель FP-5 була представлена компанією Milanion Group на виставці IDEX-2025 в ОАЕ на початку лютого 2025 року.

Характеристики FP-5, або "Фламінго":

Дальність: 3000 км.

Час у повітрі: понад 4 години.

Максимальна швидкість: 950 км/год.

Крейсерська швидкість: 850-900 км/год.

Розмах крила: 6 метрів.

Максимальна злітна вага: 6 тонн.

Вага бойової частини: 1 тонна.

"Попри те, що нічого окрім назви та дальності не було розписано, для фахівців цього достатньо. Бо таких крилатих ракет у світі не так й багато в принципі. Зокрема дальність у 3000 км, це фактично вдвічі більше ніж у сучасній версії Tomahawk Block V, ще летить на понад 1600 км", - зазначає видання.

Нагадаємо, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров і міністр оборони Денис Шмигаль під час виступу на презентації Програми дій уряд розповіли про пріоритети України у сфері оборонних ІТ-технологій. Пріоритетними напрямками є виробництво вибухових речовин, дрони з високим рівнем автоматизації та інші технології для ураження ворога та логістики. Також запускаються грантові програми для виробників балістики, крилатих ракет, і перехоплювачів.