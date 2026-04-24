Україна експортувала 436 тис. тонн птиці у 2025 році: ЄС та Близький Схід стали основними ринками

Курятина
Україна експортувала 436 тис. тонн птиці у 2025 році / Depositphotos

За підсумками 2025 року Україна поставила на зовнішні ринки 436 тис. тонн м’яса птиці. Попри незначне скорочення обсягів на 2% відносно попереднього року, цей показник залишається на 1% вищим за середнє значення останніх п’яти років.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Українського клубу аграрного бізнесу. 

Аналітики зазначають, що галузь демонструє стійкість, адаптуючись до високої вартості кормів та енергетичних викликів.

Географія експорту та структура виробництва

Українська продукція птахівництва має стабільний попит у трьох ключових регіонах: країнах ЄС (30,6%), Близькому Сході (27,2%) та інших країнах Європи поза межами Євросоюзу (22,6%).

Загальне виробництво м’яса птиці торік склало 1 390 тис. тонн. Промисловий сектор забезпечує 64% виробництва, активно інвестуючи в модернізацію та заходи біобезпеки. Господарства населення та дрібні фермери утримують частку у 36%. Позитивним сигналом є зростання загального поголів’я: станом на початок 2026 року воно збільшилося на 3% — до 192,3 млн голів.

Імпортозаміщення та успіхи 2026 року

Одним із головних трендів 2025 року стало стрімке скорочення імпорту м’яса птиці в Україну. Обсяги закордонних закупівель впали до 46 тис. тонн, що на 73% менше за середній п’ятирічний показник. В УКАБ пояснюють це зростанням рівня самозабезпеченості ринку та успішним заміщенням іноземної продукції вітчизняними виробниками.

Початок 2026 року лише підкріпив цю динаміку. У березні експорт м’яса птиці сягнув 43,47 тис. тонн, що стало найвищим показником з початку повномасштабної війни.

Хто головні покупці української курятини у першому кварталі 2026 року:

  • Нідерланди: 18,9%;
  • Велика Британія: 12,4%;
  • Словаччина: 10,1%;
  • ОАЕ: 7,9%.

Нагадаємо, у березні експорт м’яса птиці та яєць досяг рекордного рівня з початку війни. Окрім курятини, значне зростання продемонстрував і експорт яєць, який склав 216,2 млн штук, причому частка країн ЄС у закупівлях залишається домінуючою.

Автор:
Максим Кольц