Експорт м’яса птиці і яєць у березні досяг рекордного рівня з початку війни: хто головні покупці

У березні 2026 року український експорт м’яса птиці (43,47 тис. тонн) та яєць (216,2 млн штук) досяг найвищих показників з початку війни, попри коливання світових цін. Частка країн ЄС у закупівлях була найвищою.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Союз птахівників України.



Експорт м'яса птиці

У березні обсяг поставок склав 43,47 тис. тонн, що на 5,3% більше за показник лютого (41,08 тис. тонн). Однак валютна виручка у цьому сегменті скоротилася на 3,8% до 85,05 млн доларів США. Причиною стало зниження середньої експортної ціни до 1,96 долара США через кон’юнктуру світових ринків.

У першому кварталі 2026 року головними споживачами м'яса птиці стали:

Нідерланди (18,9%);

Великобританія (12,4%);

Словаччина (10,1%);

ОАЕ (7,9%).



Країни ЄС імпортували 42,4 тис. тонн продукції (35,8% від загального обсягу), забезпечивши майже половину всієї валютної виручки — 46,4%.

Експорт яєць

Березневий експорт яєць продемонстрував стрімке зростання, сягнувши 216,2 млн штук на суму 24 млн доларів США. Це на 23% більше за показники лютого 2026 року та на 25% більше порівняно з березнем минулого року. Грошова виручка у цьому сегменті за рік зросла на 57%.

Загалом за перший квартал 2026 року Україна експортувала 579,5 млн штук яєць на суму 66 млн доларів. Фізичні обсяги поставок за рік збільшилися на 17%, а грошові надходження — на 74%.

Основними покупцями у цей період були:

Іспанія (26,1%);

Великобританія (13,1%);

Польща (11,7%);

Ізраїль (8,3%).

На країни ЄС припадає 74% від загального експорту яєць.

Нагадаємо, у січні 2026 року українські виробники реалізували на зовнішніх ринках 187,08 млн штук яєць. Загальна вартість експортованої продукції за цей період становила 20,9 млн доларів.