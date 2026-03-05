Українське м’ясо птиці повертається на ринок Молдови: названо умови для виробників

Представники Держпродспоживслужби провели робочу зустріч із представниками Національного агентства з безпечності харчових продуктів Республіки Молдова щодо відновлення експорту української м’ясної продукції.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Держпродспоживслужбу.

Сторони не лише обговорили наявні технічні питання, а й погодили чіткий алгоритм дій, що дозволить якнайшвидше відновити ринок для замороженого та охолодженого м’яса птиці за умови підтвердження його безпечності.

Умови для суб’єктів господарювання

Право на експорт отримають підприємства, які вже мають дозвіл на постачання продукції до країн Європейського Союзу та здійснюють закритий цикл виробництва на власних бойнях.

Обов’язковою умовою для відкриття ринку є проведення лабораторних досліджень десяти проб сироватки крові в сертифікованих лабораторіях ЄС.

Після отримання результатів, які підтвердять відповідність продукції встановленим стандартам безпечності, кожна конкретна потужність зможе розпочати відвантаження товару.

Подальша взаємодія

Українська сторона вже розпочала виконання погодженого алгоритму та направила репрезентативну кількість зразків до європейської лабораторії для аналізу.

Як тільки експорт буде відновлено, компетентні органи обох країн додатково узгодять умови та частоту проведення регулярних лабораторних досліджень у майбутньому.

Обидві сторони підтвердили готовність до прозорого діалогу для зміцнення довіри та стабільного розвитку торгівлі харчовою продукцією між державами.

Нагадаємо, уряд готує проєкт постанови про запровадження режиму ліцензування імпорту винограду, вина та спирту з Республіка Молдова. Це рішення є відповіддю на обмеження молдовської сторони щодо експорту українського м’яса птиці, субпродуктів та продукції, що містить м’ясо птиці.