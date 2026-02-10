Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,03

--0,02

EUR

51,12

+0,36

Готівковий курс:

USD

43,20

43,10

EUR

51,48

51,26

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Союз птахівників закликав Молдову негайно зняти обмеження на імпорт м’яса птиці з України

курка, ферма
Молдова заборонила імпорт м’яса птиці з України. / Freepik

Національне агентство з безпеки харчових продуктів (ANSA) Молдови 26 січня 2026 року запровадило тимчасову заборону на імпорт з України м’яса птиці та кормів для птиці. Такі обмеження носять штучний характер, мають на меті усунення на молдовському ринку конкурента в особі України.

Як пише Delo.ua, про це заявили в асоціації "Союз птахівників України".

Причина заборони

Офіційною підставою для рішення стали результати лабораторних досліджень готових кормів українського походження. У зразках виявили метронідазол — антибіотик, використання якого для продуктивних тварин заборонено законодавством України, Молдови та країн Європейського Союзу. За даними асоціації "Союз птахівників України", наявність цієї речовини була підтверджена лише в одному зразку в ході перевірки.

Аргументи української сторони

Союз птахівників наводить наступні факти щодо поточної ситуації:

  • українська курятина експортується до країн ЄС та Великобританії, де діють аналогічні ветеринарні та фітосанітарні стандарти безпеки; 
  • протягом останнього періоду від європейських або британських інституцій не надходило нотифікацій щодо порушень вимог безпеки українськими експортерами;
  •  рішення ANSA поширюється не лише на готові корми, а й на м’ясо птиці.

Рішення молдовського регулятора асоціація "вважає дуже дивним", коли встановлюється заборона не лише на імпорт готових кормів з України, а й мʼяса птиці, в якому не було виявлено жодних невідповідностей. "Союз птахівників України" виступає за негайне зняття цих необґрунтованих і упереджених обмежень.

Нагадаємо, за підсумками 2025 року, Україна експортувала 458,1 тисячі тонн м’яса птиці. І хоча фізичний обсяг поставок незначно просів на 1,8%, фінансовий результат був позитивним: виторг зріс на 13,7%, сягнувши позначки у 1,15 мільярда доларів.

Автор:
Тетяна Ковальчук