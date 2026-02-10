Союз птахівників закликав Молдову негайно зняти обмеження на імпорт м’яса птиці з України

Національне агентство з безпеки харчових продуктів (ANSA) Молдови 26 січня 2026 року запровадило тимчасову заборону на імпорт з України м’яса птиці та кормів для птиці. Такі обмеження носять штучний характер, мають на меті усунення на молдовському ринку конкурента в особі України.

Як пише Delo.ua, про це заявили в асоціації "Союз птахівників України".

Причина заборони

Офіційною підставою для рішення стали результати лабораторних досліджень готових кормів українського походження. У зразках виявили метронідазол — антибіотик, використання якого для продуктивних тварин заборонено законодавством України, Молдови та країн Європейського Союзу. За даними асоціації "Союз птахівників України", наявність цієї речовини була підтверджена лише в одному зразку в ході перевірки.

Аргументи української сторони

Союз птахівників наводить наступні факти щодо поточної ситуації:

українська курятина експортується до країн ЄС та Великобританії, де діють аналогічні ветеринарні та фітосанітарні стандарти безпеки;

протягом останнього періоду від європейських або британських інституцій не надходило нотифікацій щодо порушень вимог безпеки українськими експортерами;

рішення ANSA поширюється не лише на готові корми, а й на м’ясо птиці.

Рішення молдовського регулятора асоціація "вважає дуже дивним", коли встановлюється заборона не лише на імпорт готових кормів з України, а й мʼяса птиці, в якому не було виявлено жодних невідповідностей. "Союз птахівників України" виступає за негайне зняття цих необґрунтованих і упереджених обмежень.

Нагадаємо, за підсумками 2025 року, Україна експортувала 458,1 тисячі тонн м’яса птиці. І хоча фізичний обсяг поставок незначно просів на 1,8%, фінансовий результат був позитивним: виторг зріс на 13,7%, сягнувши позначки у 1,15 мільярда доларів.