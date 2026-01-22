Запланована подія 2

Торік Україна експортувала м’яса птиці на 1,15 мільярда доларів: основні країни-імпортери

У 2025 році Україна експортувала понад 458 тис. тонн м’яса птиці. / Freepik

Попри складні часи, українська продукція птахівництва продовжує завойовувати світові ринки. За підсумками 2025 року, Україна експортувала 458,1 тисячі тонн м’яса птиці. І хоча фізичний обсяг поставок незначно просів на 1,8%, фінансовий результат був позитивним: виторг зріс на 13,7%, сягнувши позначки у 1,15 мільярда доларів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Союзу птахівників України.

Цей парадокс — "менше продали, але більше заробили" — пояснюється стратегічною гнучкістю наших виробників. Україна навчилася продавати дорожче завдяки підвищенню якості та збільшенню частки готової продукції. Лише на готових виробах з м’яса птиці країна заробила 58 мільйонів доларів — із загального обсягу експорту 18,4 тис.тонн склали експортні відвантаження.

Основними поціновувачами українського продукту стали найвибагливіші ринки світу:

  • Нідерланди (17,4%); 
  • Великобританія (11,9%); 
  • Саудівська Аравія (9,9%); 
  • Словаччина (7,6%).

Загалом на країни Європейського Союзу припадає майже третина всього експорту — 139,7 тисячі тонн. Це свідчить про те, що українські стандарти відповідають найсуворішим вимогам західних споживачів.

Виробники свідомо переорієнтовуються на платоспроможні країни. Така стратегія дозволяє не просто "триматися на плаву", а й перекривати зростаючу собівартість та складну логістику.

Нагадаємо, у червні минулого року продукція українського птахівництва вийшла на ринок Оману.

Автор:
Тетяна Ковальчук