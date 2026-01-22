- Категория
В прошлом году Украина экспортировала мясо птицы на 1,15 миллиарда долларов: основные страны-импортеры
Несмотря на сложные времена, украинская продукция птицеводства продолжает завоевывать мировые рынки. По итогам 2025 года Украина экспортировала 458,1 тысячи тонн мяса птицы. И хотя физический объем поставок незначительно просел на 1,8%, финансовый результат был положительным: выручка выросла на 13,7%, достигнув отметки в 1,15 миллиарда долларов.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Союза птицеводов Украины.
Этот парадокс – "меньше продали, но больше заработали" – объясняется стратегической гибкостью наших производителей. Украина научилась продавать подороже благодаря повышению качества и увеличению доли готовой продукции. Только на готовых изделиях из мяса птицы страна заработала 58 миллионов долларов — из общего объема экспорта 18,4 тыс. тонн составили экспортные отгрузки.
Основными ценителями украинского продукта стали самые взыскательные рынки мира:
- Нидерланды (17,4%);
- Великобритания (11,9%);
- Саудовская Аравия (9,9%);
- Словакия (7,6%).
В целом на страны Европейского Союза приходится около трети всего экспорта — 139,7 тысячи тонн. Это свидетельствует о том, что украинские стандарты отвечают самым строгим требованиям западных потребителей.
Производители сознательно переориентируются на платежеспособные страны. Такая стратегия позволяет не просто "держаться на плаву", но и перекрывать растущую себестоимость и сложную логистику.
Напомним, в июне прошлого года продукция украинского птицеводства вышла на рынок Омана .