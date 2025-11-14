За десять месяцев Украина экспортировала более 1,7 млрд яиц и около 370 тысяч тонн птицы: основные импортеры

За январь-октябрь 2025 экспорт мяса птицы составил 368,7 тыс. тонн, что почти соответствует уровню 2024 года (-0,8%). За этот же период экспорт яиц составил 1,73 млрд штук, что на 70,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Союза птицеводов Украины.

Экспорт мяса птицы

В октябре 2025 г. Украина экспортировала 38,3 тыс. тонн мяса птицы, что на 4% больше, чем в сентябре (36,8 тыс. тонн). В денежном измерении рост еще более ощутим: выручка в октябре составила $103,9 млн, увеличившись на 14% по сравнению с предыдущим месяцем.

В январе-октябре выручка выросла на 15%, достигнув $911,7 млн. Основными покупателями мяса украинской птицы были:

Нидерланды (16,5%);

Саудовская Аравия (11,8%);

Великобритания (11,5%);

Словакия (7,3%).

Доля экспорта в страны ЕС составила 29,3% (108,2 тыс. тонн).

Экспорт яиц

Украинские производители яиц также показали значительный прогресс. В октябре было экспортировано 169,3 млн. штук яиц на сумму $21,5 млн.

По сравнению с аналогичным периодом 2024 года, общий объем экспорта за десять месяцев вырос на 70,4%, а выручка в денежном эквиваленте составила $159 млн, что в 2,7 раза больше, чем в прошлом.

Главными рынками сбыта для украинских яиц в этом году стали:

Испания (15,3%);

Великобритания (11,1%);

Чехия (10,5%).

В октябре самые большие объемы были отправлены в Испанию (60,8 млн штук).

Напомним, за восемь месяцев 2025 года Украина экспортировала почти 1,4 млрд яиц на сумму 119,5 млн долларов .