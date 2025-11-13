Экспорт украинского молока в октябре: объемы выросли, выручка упала

В Украине в октябре 2025 года увеличились объемы экспорта молочных продуктов на 4% по сравнению с сентябрем, однако денежная выручка снизилась на 2% из-за низких цен в ЕС и роста конкуренции на рынках постсоветских стран.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Ассоциации производителей молока.

Экспорт молочных продуктов Украины

Главными экспортными категориями в октябре были следующие товары:

Масло сливочное – 21%;

Сыры – 27%;

Молоко и сливки, сгущенные – 20%;

Казеин – 9%.

В октябре 2025 года Украина сократила экспорт сливочного масла до 714 т (-22%) и мороженого до 348 т (-49,6%) по сравнению с сентябрем. В то же время выросли поставки молочной сыворотки до 1,31 тыс. т (+25%) и сыра до 1,41 тыс. т (+16%).

По сравнению с октябрем 2024 года экспортировали больше кисломолочных продуктов (+37%) и молочной сыворотки (+62%), но меньше масла сливочного (-11%), мороженого (-16%) и молока со сливками (-5-13%).

В денежном выражении наибольший прирост за месяц получили молоко и сливки, не сгущенные (+10% до 1,88 млн долл.), молочная сыворотка (+27% до 1,44 млн долл.), сыры (+21% до 6,62 млн долл.) и казеин (+13% до 2,12 млн. долл.). При этом выручка за сливочное масло и мороженое снизилась на 24% и 46% соответственно. По сравнению с октябрем 2024 года больше выросла выручка за кисломолочные продукты (+62%) и молочную сыворотку (+109%), тогда как доходы от масла сливочного и мороженого снизились на 15% и 7%.

География экспорта

В январе-октябре 2025 года основными импортерами украинской молочной продукции были:

Молдова – молоко и сливки, не сгущенные (92%), кисломолочные продукты (84%), сливочное масло (29%), творог (34%);

– молоко и сливки, не сгущенные (92%), кисломолочные продукты (84%), сливочное масло (29%), творог (34%); Польша – молоко и сливки, сгущенные (19,5%), молочная сыворотка (34%), казеин (49%);

– молоко и сливки, сгущенные (19,5%), молочная сыворотка (34%), казеин (49%); Германия – мороженое (29%).

Аналитик Георгий Кухалейшвили отмечает, что экспорт в ЕС по новым квотам после 29 октября не возобновился: европейские трейдеры предлагают более низкие цены, чем в прошлом, на фоне глобального снижения биржевых цен на молочные товары. В частности, идет падение цен на сливочное масло в Германии, Нидерландах и странах Океании. Из-за увеличения предложения конкурентов сократились поставки масла в Казахстан, Молдову и Южный Кавказ.

Перспективы для украинских производителей остаются на других рынках. По прогнозам IFCN, к 2035 году мир может испытать дефицит около 20 млн т молока из-за роста потребления в развивающихся странах и замедления прироста производства. Наибольший дефицит ожидается в Юго-Восточной Азии (Вьетнам, Индонезия, Малайзия), а Африка в течение следующего десятилетия остается регионом с высокой потребностью в импорте молочной продукции.

География импорта

В октябре 2025 года Украина импортировала 5,89 тыс. тонн молочных продуктов на сумму 31,87 млн. долларов. По сравнению с сентябрем 2025 г. объемы импорта снизились на 7%, тогда как по сравнению с октябрем 2024 г. они выросли на 20%.

По итогам января-октября 2025 г. общий импорт молочной продукции составил 52,61 тыс. тонн (+12%) на сумму 269,73 млн долларов (+21%). Основную долю импортируемых товаров составили сыры – 64% от общего объема. Крупнейшим поставщиком сыров в Украину была Польша, обеспечившая 44% поставок. Польша также лидировала в поставке большинства других молочных продуктов, за исключением сливочного масла и казеина, где первыми были Германия с 24,5% и 73% соответственно.

Внешнеторговое сальдо в октябре оставалось отрицательным и составило 7,2 млн. долларов.

Напомним, цены на молоко-сырье могут снижаться из-за сокращения экспорта, слабого спроса и последствий блекаутов. Поддержать отрасль может усиление борьбы с фальсификатом и "серым" импортом.