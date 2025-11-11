Блэкауты и падение мировых цен повлияют на рынок молока в Украине - прогноз

Цены на молоко-сырье могут снижаться из-за сокращения экспорта, слабого спроса и последствий блекаутов. Поддержать отрасль может усиление борьбы с фальсификатом и серым импортом.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Ассоциации производителей молока.

О ценах на молоко

Средняя закупочная цена молока экстра сорта составляла 17,05 грн/кг без НДС - это на 20 копеек меньше месяца назад. В хозяйствах цены на это сорт колеблются от 16,50 до 17,50 грн/кг. При этом нижний предел уменьшился на 50 копеек, а верхний – на 70 копеек.

Молоко высшего качества стоит в среднем 16,90 грн/кг без НДС, что на 15 копеек меньше, чем в предыдущем месяце. Диапазон закупочных цен составляет 16,50–17,10 грн/кг, где нижний предел снизился на 30 копеек, а верхний - на 50 копеек.

Средняя цена молока первого сорта составила 16,50 грн/кг без НДС, также на 15 копеек ниже месяца раньше. Минимальная цена осталась на уровне 16,50 грн/кг, в то время как максимальная снизилась до 16,70 грн/кг. Таким образом, нижний предел не изменился, а верхний уменьшился на 50 копеек.

Прогнозы и причины снижения цен

Закупочные цены на молоко-сырье снизились по всем сортам. На рынке наблюдается избыток продукции, склады заполнены, а реализация усложнена из-за слабого внутреннего спроса и снижения мировых цен на молочные биржевые товары.

Несмотря на ожидания, экспорт украинской молочной продукции в ЕС после 29 октября не активизировался: европейские трейдеры предлагают более низкие цены. Снизятся цены на сливочное масло в ЕС и странах Океании, а также сокращаются поставки на рынки Казахстана, Молдовы и Южного Кавказа.

Ситуацию усугубляют блекауты: растут затраты на производство, особенно сухого молока, казеина и сливочного масла. Вероятно, во второй половине ноября перерабатывающие предприятия снова снизят закупочные цены из-за сокращения экспортной выручки и высоких долгов ритейла. В худшем случае возможны отказы от молока-сырья и сокращение производства в 2026 году, отмечают в ассоциации.

Для стабилизации рынка необходимо усилить борьбу с фальсификатом и прекратить серый импорт молочной продукции, чтобы поддержать отечественных производителей.

Заметим, что промышленный сектор Украины с начала 2025 года продемонстрировал один из лучших в мире показателей прироста производства молока и увеличил объемы надоев в сентябре.