Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,96

--0,02

EUR

48,54

+0,04

Готівковий курс:

USD

42,10

42,01

EUR

48,95

48,79

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Блекаути та падіння світових цін вплинуть на ринок молока в Україні – прогноз

молоко
Молочний ринок під тиском / Depositphotos

Ціни на молоко-сировину можуть знижуватися через скорочення експорту, слабкий попит і наслідки блекаутів. Підтримати галузь може посилення боротьби з фальсифікатом та “сірим” імпортом.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Асоціації виробників молока.

Про ціни на молоко

Середня закупівельна ціна молока екстра ґатунку становила 17,05 грн/кг без ПДВ - це на 20 копійок менше, ніж місяць тому. У господарствах ціни на цей ґатунок коливаються від 16,50 до 17,50 грн/кг. При цьому нижня межа зменшилася на 50 копійок, а верхня - на 70 копійок.

Молоко вищого ґатунку коштує в середньому 16,90 грн/кг без ПДВ, що на 15 копійок менше, ніж у попередньому місяці. Діапазон закупівельних цін становить 16,50–17,10 грн/кг, де нижня межа знизилася на 30 копійок, а верхня - на 50 копійок.

Середня ціна молока першого ґатунку склала 16,50 грн/кг без ПДВ, також на 15 копійок нижче, ніж місяцем раніше. Мінімальна ціна залишилася на рівні 16,50 грн/кг, тоді як максимальна знизилася до 16,70 грн/кг. Таким чином, нижня межа не змінилася, а верхня зменшилася на 50 копійок.

Прогнози та причини зниження цін

Закупівельні ціни на молоко-сировину знизилися по всіх ґатунках. На ринку спостерігається надлишок продукції, склади заповнені, а реалізація ускладнена через слабкий внутрішній попит і зниження світових цін на молочні біржові товари.

Попри очікування, експорт української молочної продукції до ЄС після 29 жовтня не активізувався: європейські трейдери пропонують нижчі ціни. Падають ціни на вершкове масло в ЄС і країнах Океанії, а також скорочуються поставки на ринки Казахстану, Молдови та Південного Кавказу.

Ситуацію ускладнюють блекаути: зростають витрати на виробництво, особливо сухого молока, казеїну та вершкового масла. Ймовірно, у другій половині листопада переробні підприємства знову знизять закупівельні ціни через скорочення експортної виручки та високі борги рітейлу. У гіршому випадку можливі відмови від молока-сировини й скорочення виробництва у 2026 році, наголошують в асоціації.

Для стабілізації ринку необхідно посилити боротьбу з фальсифікатом і припинити "сірий" імпорт молочної продукції, щоб підтримати вітчизняних виробників.

Фото 2 — Блекаути та падіння світових цін вплинуть на ринок молока в Україні – прогноз

Зауважимо, промисловий сектор України з початку 2025 року продемонстрував один з найкращих у світі показників приросту виробництва молока та збільшив обсяги надоїв у вересні.

Автор:
Ольга Опенько