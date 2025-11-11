Блекаути та падіння світових цін вплинуть на ринок молока в Україні – прогноз

Ціни на молоко-сировину можуть знижуватися через скорочення експорту, слабкий попит і наслідки блекаутів. Підтримати галузь може посилення боротьби з фальсифікатом та “сірим” імпортом.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Асоціації виробників молока.

Про ціни на молоко

Середня закупівельна ціна молока екстра ґатунку становила 17,05 грн/кг без ПДВ - це на 20 копійок менше, ніж місяць тому. У господарствах ціни на цей ґатунок коливаються від 16,50 до 17,50 грн/кг. При цьому нижня межа зменшилася на 50 копійок, а верхня - на 70 копійок.

Молоко вищого ґатунку коштує в середньому 16,90 грн/кг без ПДВ, що на 15 копійок менше, ніж у попередньому місяці. Діапазон закупівельних цін становить 16,50–17,10 грн/кг, де нижня межа знизилася на 30 копійок, а верхня - на 50 копійок.

Середня ціна молока першого ґатунку склала 16,50 грн/кг без ПДВ, також на 15 копійок нижче, ніж місяцем раніше. Мінімальна ціна залишилася на рівні 16,50 грн/кг, тоді як максимальна знизилася до 16,70 грн/кг. Таким чином, нижня межа не змінилася, а верхня зменшилася на 50 копійок.

Прогнози та причини зниження цін

Закупівельні ціни на молоко-сировину знизилися по всіх ґатунках. На ринку спостерігається надлишок продукції, склади заповнені, а реалізація ускладнена через слабкий внутрішній попит і зниження світових цін на молочні біржові товари.

Попри очікування, експорт української молочної продукції до ЄС після 29 жовтня не активізувався: європейські трейдери пропонують нижчі ціни. Падають ціни на вершкове масло в ЄС і країнах Океанії, а також скорочуються поставки на ринки Казахстану, Молдови та Південного Кавказу.

Ситуацію ускладнюють блекаути: зростають витрати на виробництво, особливо сухого молока, казеїну та вершкового масла. Ймовірно, у другій половині листопада переробні підприємства знову знизять закупівельні ціни через скорочення експортної виручки та високі борги рітейлу. У гіршому випадку можливі відмови від молока-сировини й скорочення виробництва у 2026 році, наголошують в асоціації.

Для стабілізації ринку необхідно посилити боротьбу з фальсифікатом і припинити "сірий" імпорт молочної продукції, щоб підтримати вітчизняних виробників.

Зауважимо, промисловий сектор України з початку 2025 року продемонстрував один з найкращих у світі показників приросту виробництва молока та збільшив обсяги надоїв у вересні.