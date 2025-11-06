В Україні дорожчають молочні продукти: які ціни на молоко, кефір, сир та сметану у супермаркетах

Ціни на молочну продукцію в українських супермаркетах залишаються високими через зростання витрат виробників на електроенергію. За останній місяць подешевшали пастеризоване молоко в плівці, йогурт питний в пляшках та сир кисломолочний.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Асоціації виробників молока.

Аналітики зауважують, що в Україні ціни на більшість молочних продуктів залишаються високими, оскільки збільшення тарифів на електроенергію призводить до зростання виробничих витрат заводів і, як результат, впливає на зростання цін на готову продукцію.

Разом з тим в Україні слабкий попит на свіжу молочну продукцію через зниження купівельної спроможності споживачів.

За останній місяць послабилися ціни на пастеризоване молоко в плівці, йогурт питний в пляшках, сир кисломолочний. Також знизилися ціни на сир "Маасдам" та "Гауда" вітчизняного виробництва.

Ціни на молочні продукти

Молоко пастеризоване жирністю до 2,6% в плівці в середньому коштує 47,61 грн за кг, що на 59 коп. (-1%) менше порівняно з попереднім місяцем, але на 8,05 грн (+20%) більше відносно минулорічного періоду.

Молоко пастеризоване жирністю до 2,6% в пластиковій пляшці в середньому коштує 66,52 грн/кг, що на 1,10 коп. (+1,7%) більше порівняно з попереднім місяцем і на 11,96 грн за кг (+22%) більше відносно минулорічного періоду.

Кефір жирністю 2,5% в плівці в середньому коштує 57,16 грн за кг, що на 42 коп. (+1%) більше ніж місяць тому, але на 8,39 грн. (+17%) дорожче ніж торік.

Кефір жирністю 2,5% в пластиковій пляшці в середньому коштує 78,92 грн за кг, що на 2,47 грн. (+3%) більше ніж місяць тому і на 14,23 грн (+22%) більше ніж торік.

Сметана жирністю 15% в стаканах в середньому коштує 189,99 грн за кг, що на 2,77 грн. (+1,5%) більше порівняно з попереднім місяцем, але на 32,84 грн за кг (+21%) більше відносно минулорічного періоду.

Сметана жирністю 15% у плівці в середньому коштує 150,45 грн за кг, що на 1,52 грн. (+1%) більше відносно попереднього місяця і на 32,11 грн (+27%) більше відносно минулорічного періоду.

Середня ціна на йогурт питний жирністю від 1,6% до 2,8% в пластикових пляшках становила 114,49 грн за кг, що на 1,29 грн (-1,1%) менше відносно попереднього місяця, але на 15,64 грн. (+16%) більше відносно минулорічного періоду.

Йогурт ложковий жирністю від 1,6% до 2,8% в стаканах в середньому коштує 162,75 грн за кг, що на 1,28 грн. (+1%) більше відносно попереднього місяця, але на 13,50 грн (+9%) більше відносно минулорічного періоду.

Середня ціна на сир кисломолочний жирністю 9% становила 288,91 грн за кг, що на 4,53 грн (-2%) менше відносно попереднього місяця і на 37,44 грн. (+15%) більше відносно минулорічного періоду.

Вершкове масло жирністю від 72,5% до 73% вітчизняного виробництва в середньому коштує 588,80 грн за кг, що на 2,16 грн. (+0,4%) більше відносно попереднього місяця і на 91,66 грн (+18%) дорожче ніж торік.

Серед сирів подорожчали сир "Український" жирністю 50% – на 2,2% до середньої ціни 603,46 грн/кг, сир "Голландський" жирністю 45% – на 1,5% до 598,44 грн/кг та "Моцарелла" жирністю 45% від українських сироварів – на 3% до 622,52 грн/кг.

Одразу 4% вартості втратила українська "Гауда" жирністю 45% – в середньому її продають зараз по 563,26 грн/кг.

Зауважимо, слабкий попит з боку молокопереробних підприємств сприяють зниженню цін на молоко-сировину в Україні.