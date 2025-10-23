В Україні дешевшає молоко через низький попит з боку молокопереробних підприємств

Слабкий попит з боку молокопереробних підприємств сприяють зниженню цін на молоко-сировину в Україні

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Асоціації виробників молока.

Ціни на молоко

За даними аналітиків, середня закупівельна ціна молока екстра ґатунку станом на 22 жовтня становила 17,25 грн/кг без ПДВ, що на 20 коп. менше відносно попереднього місяця.

Вищий ґатунок в середньому коштує 17,00 грн/кг без ПДВ, що на 15 коп. менше відносно попереднього місяця.

Середня ціна на молоко першого ґатунку склала 16,65 грн/кг без ПДВ і знизилася на 15 коп. відносно попереднього місяця.

Відповідно, середньовиважена ціна трьох ґатунків становила 17,17 грн/кг без ПДВ, що на 18 коп. менше відносно попереднього місяця.

Прогноз експертів

Аналітики зауважують, що зниження цін на молоко-сировину в Україні відбувається через низький попит з боку молокопереробних підприємств внаслідок скорочення продажів біржових товарів та зниження світових цін на масло.

"Зниження ціни на молоко та молочні продукти є наразі світовою тенденцією , що є не типовою ситуацією для кінця року", - наголошують в АВМ.

Аналітики прогнозують, що у листопаді варто очікувати подальше здешевлення молока-сировини в Україні, особливо в господарствах, де ціни знаходяться в максимальному коридорі. Позитивні зміни на молочному ринку експерти очікують лише навесні.

Зауважимо, промисловий сектор України з початку 2025 року продемонстрував один з найкращих у світі показників приросту виробництва молока та збільшив обсяги надоїв у вересні.