Ціни на молочну продукцію почали знову зростати
Восени ситуація в молочній галузі України дещо змінилася. З одного боку, виробники фіксують зростання попиту, з іншого — ціни на молочну продукцію почали знову зростати
Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Інфагро".
Зазначається, що восени українці традиційно починають більше споживати молокопродуктів.
"Цей рік — не виняток, хоча приріст попиту не такий відчутний, як це було до початку повномасштабної війни. Тим не менш, виробники сиру і цільномолочної продукції повідомляють про деяке зростання продажів", - зауважують аналітики.
Як змінилися ціни
Експерти зауважують, що разом із збільшенням попиту зросли й ціни на молочну продукцію.
У жовтні більшість виробників підвищили вартість своєї продукції в середньому на 5%.
Аналітики звертають увагу, що останнє ціни переглядали ще пів року тому, тож виробники пояснюють подорожчання зростанням витрат, зокрема через загальну інфляцію в країні .
До того ж, подорожчало і сире молоко на 9%.
У переробній галузі прогнозують, що до кінця осені ціни на молочну продукцію можуть зрости ще щонайменше на 5%.
Зауважимо, у вересні українські сировари вирішили підняти ціни на свій товар, сподіваючись на традиційне осіннє зростання попиту, але це спровокувало зростання імпортної продукції.