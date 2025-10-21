Запланована подія 2

Ціни на молочну продукцію почали знову зростати

молочна продукція
Молочні продукти дорожчають / Depositphotos

Восени ситуація в молочній галузі України дещо змінилася. З одного боку, виробники фіксують зростання попиту, з іншого — ціни на молочну продукцію почали знову зростати

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Інфагро".

Зазначається, що восени українці традиційно починають більше споживати молокопродуктів.

"Цей рік — не виняток, хоча приріст попиту не такий відчутний, як це було до початку повномасштабної війни. Тим не менш, виробники сиру і цільномолочної продукції повідомляють про деяке зростання продажів", - зауважують аналітики.

Як змінилися ціни

Експерти зауважують, що разом із збільшенням попиту зросли й ціни на молочну продукцію.

У жовтні більшість виробників підвищили вартість своєї продукції в середньому на 5%.

Аналітики звертають увагу, що останнє ціни переглядали ще пів року тому, тож виробники пояснюють подорожчання зростанням витрат, зокрема через загальну інфляцію в країні .

До того ж, подорожчало і сире молоко  на 9%.

У переробній галузі прогнозують, що до кінця осені ціни на молочну продукцію можуть зрости ще щонайменше на 5%.

Зауважимо, у вересні українські сировари вирішили підняти ціни на свій товар, сподіваючись на традиційне осіннє зростання попиту, але це спровокувало зростання імпортної продукції.

Автор:
Світлана Манько