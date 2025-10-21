Найбільша частка в переробці молока припадає на молочнотоварні ферми: основні показники

Сільгосппідприємства ефективно компенсували скорочення постачань від господарств населення. У січні-серпні 2025 року на переробні підприємства надійшло 2 млн 412,3 тис. т молока-сировини. Молочнотоварні ферми (МТФ) забезпечили 87% цього обсягу, компенсуючи скорочення поставок від населення (6%). Головним продуктом залишається питне молоко (319,0 тис. т).

Про це інформує Delo.ua з посиланням дані Асоціації виробників молока.

Як зазначив аналітик Георгій Кухалейшвілі, попри складні умови воєнного часу, зростання виробничих витрат та енергетичну кризу, промисловий сектор продовжує компенсувати скорочення надходжень молока-сировини з присадибного сектору на переробку.

Частка молока, виробленого на переробних підприємствах та від замовників, склала 171,6 тис. т (7%). З присадибного сектору на переробку надійшло лише 140,3 тис. т молока (6%), частка якого скорочується.

Скорочення внутрішнього споживання і кількості покупців, а також складнощі з експортом через зниження світових цін на сухе молоко, вершкове масло та сири, не сприяють розвитку галузі.

У січні-серпні 2025 року молокопереробні підприємства використали зазначений обсяг сировини для виробництва такої продукції:

молоко питне – 319,0 тис. т;

кисломолочні продукти (йогурт, кефір тощо) – 226,9 тис. т;

сири (крім плавлених) – 93,2 тис. т;

вершкове масло (80–90% жиру) – 50,8 тис. т;

вершки менше 29% жирності – 29,2 тис. т;

молоко згущене – 21,6 тис. т;

вершки більше 29% жирності – 12,9 тис. т;

сухе незбиране молоко – 10,5 тис. т;

молоко частково знежирене сухе – 0,8 тис. т.

Раніше повідомлялося, що зниження цін на вершкове масло в Україні та за кордоном, невиконані біржові поставки і зростання збитковості виробництва сухого молока та масла стримують підвищення цін на молоко-сировину.