Ринок молока в Україні: зростання цін обмежене падінням вартості масла

Зниження цін на вершкове масло в Україні та за кордоном, невиконані біржові поставки і зростання збитковості виробництва сухого молока та масла стримують підвищення цін на молоко-сировину.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Асоціація виробників молока.

Про молочний ринок України

Середня закупівельна ціна молока екстра ґатунку в Україні становила 17,45 грн/кг без ПДВ, що на 10 копійок вище, ніж у попередньому місяці. У господарствах ціни на цей ґатунок коливаються в межах 17,00–18,20 грн/кг без ПДВ.

Вищий ґатунок в середньому коштує 17,15 грн/кг без ПДВ. За останній місяць ціна не змінилася. Ціни на молоко вищого ґатунку коливаються від 16,80 до 17,60 грн/кг без ПДВ.

Середня закупівельна ціна молока першого ґатунку залишилася на рівні 16,80 грн/кг без ПДВ, без змін порівняно з попереднім місяцем. У господарствах ціни коливалися від 16,50 грн/кг до 17,20 грн/кг без ПДВ.

Нижні та верхні межі цін на всі ґатунки молока залишилися без змін протягом останнього місяця і стабільні порівняно з результатами моніторингу другої половини вересня. У порівнянні з минулим роком ціна на молоко екстра ґатунку знизилася на 25 копійок.

Середньозважена ціна трьох ґатунків на даний момент становить 17,35 грн/кг без ПДВ, що на 5 копійок вище, ніж у попередньому місяці.

Що впливає на ринок

Аналітик Асоціації виробників молока Георгій Кухалейшвілі пояснює, що ріст цін на молоко-сировину в Україні наразі стримується низкою чинників. На внутрішньому ринку пропозиція біржових товарів перевищує попит, адже молокопереробні підприємства накопичували запаси з середини серпня після призупинення експорту до ЄС через вичерпання квот.

Попит на внутрішньому ринку залишається повільним через зменшення кількості споживачів та скорочення купівельної спроможності населення. Продажі молочних продуктів у супермаркетах зростають переважно під час акційних знижок. У результаті склади майже заповнені біржовими товарами, що тисне на ціни на молоко.

Сповільнення росту цін характерне і для ключових світових ринків. За даними ФАО, сезонне збільшення пропозиції вершків після спаду попиту на морозиво, а також рекордні надої в Новій Зеландії створили надлишок молока-сировини на глобальному ринку, знижуючи ціни на біржові товари. За останні два місяці в ЄС вершкове масло подешевшало на 24%, зокрема через надходження американського масла за ціною 5 тис. євро за тонну. Через це європейським трейдерам менш вигідно купувати українське масло, дорожче американського, а зростання витрат на електроенергію підвищує собівартість продукції в Україні.

Прогнози

У другій половині жовтня очікується можливе зниження максимальних цін на молоко-сировину екстра та вищого ґатунку через збитковість виробництва сухого молока і вершкового масла та падіння світових цін на масло. Водночас 13 жовтня планується підписання нових квот на експорт молочної продукції в ЄС для українських компаній: квоти на масло збільшаться з 5 до 7 тис. тонн, а також на сухе молоко. Експорт очікується відновити 28 жовтня, що може стримати подальше падіння цін на молоко-сировину в Україні.

Нагадаємо, у другій половині вересня ціни зросли на більшість молочних продуктів попри скорочення попиту та реалізації товарів торговельними мережами. Аналітики підкреслюють, що в Україні ціни на більшість молочних продуктів залишаються високими, що може бути пов’язано з продовольчою інфляцією. Водночас, внутрішній попит на молочну продукцію обмежений.