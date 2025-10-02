Запланована подія 2

Категорія
Новини
Дата публікації
В Україні подорожчали молочні продукти: які ціни

молочна продукція
Фото: Depositphotos

У другій половині вересня ціни зросли на більшість молочних продуктів попри скорочення попиту та реалізації товарів торговельними мережами.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Асоціації виробників молока.

Аналітики підкреслюють, що в Україні ціни на більшість молочних продуктів залишаються високими, що може бути пов’язано з продовольчою інфляцією. Водночас, внутрішній попит на молочну продукцію обмежений. Спостерігалося скорочення реалізації товарів торговельними мережами та зменшення попиту на молоко-сировину з боку молокопереробних підприємств. Крім того, імпортні сири, які завозяться в Україну переважно з Польщі, більш привабливі в плані ціни ніж продукція вітчизняних виробників.

Ціни на молочні продукти

За даними аналітиків, молоко пастеризоване жирністю до 2,6% в плівці в середньому коштує 48,21 грн. за кг, що на 2,75 грн. (+6%) більше порівняно з попереднім місяцем, але на 8,89 грн. (+23%) більше відносно минулорічного періоду. 

Молоко пастеризоване жирністю до 2,6% в пластиковій пляшці в середньому коштує 65,42 грн./кг, що на 1,25 коп. (+1,9%) більше порівняно з попереднім місяцем і на 12,50 грн. за кг (+24%) більше відносно минулорічного періоду. 

Кефір жирністю 2,5% в плівці в середньому коштує 56,74 грн. за кг, що на 97  коп. (+2%) більше ніж місяць тому, але на 9,53 грн. (+20%) дорожче ніж торік. 

Кефір жирністю 2,5% в пластиковій пляшці в середньому коштує 76,45 грн. за кг, що на 2,57 грн. (+3%) більше ніж місяць тому і на 14,55 грн. (+25%) більше ніж торік. 

Кефір жирністю 2,5% в тетрапак коштує 72,25 грн. за кг, що на 1,46 (+2%) більше відносно минулого місяця і на 12,54 грн. (+22%) більше відносно минулорічного періоду. 

Сметана жирністю 15% в стаканах в середньому коштує 187,22 грн. за кг, що на 93 коп. (+0,5%) більше порівняно з попереднім місяцем, але на 37,79 грн. за кг (+25%) більше відносно минулорічного періоду. 

Сметана жирністю 15% у плівці в середньому коштує 148,93 грн. за кг, що на 2,42 грн. (+2%) більше відносно попереднього місяця і на 34,07 грн. (+30%) більше відносно минулорічного періоду. 

Середня ціна на йогурт питний жирністю від 1,6% до 2,8% в пластикових пляшках становила 115,79  грн. за кг, що на 1,39 грн. (+1,2%) більше відносно попереднього місяця, але на 20,12 грн. (+21%) більше відносно минулорічного періоду. 

Йогурт ложковий жирністю від 1,6% до 2,8% в стаканах в середньому коштує 161,47 грн. за кг, що на 3,41 грн. (+2%) більше відносно попереднього місяця, але на 27,42 грн. (+20%) більше відносно минулорічного періоду.

Середня ціна на сир кисломолочний жирністю 9% становила 293,44 грн. за кг, що на 7,41 грн. (+3%) більше відносно попереднього місяця і на 64,38 грн. (+28%) більше відносно минулорічного періоду. 

Вершкове масло жирністю від 72,5% до 73% вітчизняного виробництва в середньому коштує 586,64 грн. за кг, що на 7,58 грн. (+1,3%) більше відносно попереднього місяця, але на 123,36 грн. (+27%) дорожче ніж торік. 

Сир Український жирністю 50% в середньому коштує 590,66 грн. за кг. Порівняно з попереднім місяцем товар подешевшав на 17,45 коп. (+3%). Сир виріс в ціні на 121,13 грн. (+26%) відносно минулорічного періоду. 

Сир Голландський жирністю 45% в середньому коштує 589,50 грн. за кг. Порівняно з попереднім місяцем товар подешевшав на 1 грн. (-0,2%). Відносно минулого року сир подорожчав на 113,12 грн. (+24%). 

Середня ціна на сир Маасдам жирністю 45% вітчизняного виробництва становила 747,66 грн. за кг, що на 12,34 грн. (+2%) дорожче ніж місяць тому. Сир коштує на 71,32 грн. (+11%) дорожче ніж торік.

Сир Гауда жирністю 45% від українських компаній в середньому коштує 584,59 грн. за кг, що на 21,21 грн. (+4%) більше відносно попереднього місяця, але на 95,38 грн. (+19%) дорожче ніж торік. 

Моцарелла жирністю 45% українського виробництва в середньому коштує 603,43 грн. за кг. Сир подорожчав на 12,57 грн. (+2%) порівняно з попереднім місяцем. За останній рік Моцарелла подорожчала на 137,30 грн. (+29%). 

Нагадаємо, ціни на молоко-сировину в Україні залишаються стабільними в умовах падіння попиту та зниження цін на біржові товари. 

Автор:
Світлана Манько