Будемо їсти імпортний: в Україні очікується скорочення виробництва сиру

У вересні, попри зростання цін, українські сировари ще втримали рівень продажів. Проте вже у жовтні очікується зростання імпорту сиру з Європи, де ціни стрімко знижуються.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє галузеве видання "Інфагро".

Зазначається, що завдяки низькій вартості, європейський продукт став привабливим як для торговельних мереж, так і для дрібних гравців, які можуть імпортувати сири, фасувати й продавати з прибутком.

Аналітики прогнозують, що на фоні дешевшого імпорту українським виробникам буде складніше конкурувати, так як вітчизняний сир дорожчий і дистриб’ютори дедалі частіше обирають вигідніші варіанти.

Зауважимо, у вересні українські сировари вирішили підняти ціни на свій товар, сподіваючись на традиційне осіннє зростання попиту. Це спровокувало зростання імпортної продукції.

Експерти очікують, що восени імпорт зростатиме, а виробництво українського сиру — скорочуватиметься.

"Натомість виробники сирних продуктів та плавленого сиру залишаються активними: на ці сегменти зростає як внутрішній, так і експортний попит", - підкреслюють аналітики.

Українці їдять імпортні сири

Продажі вітчизняного сиру вдається утримувати виключно за рахунок використання акційних розпродажів, а результати більшості сироварних підприємств поки далекі навіть від рівня минулого року.

Імпортних сирів на полицях магазинів стає все більше, що також явно не на користь вітчизняним виробникам.

Тому українські виробники сиру стикнулися з загрозою втрати значної частини внутрішнього ринку збуту.

Через зростання вартості сирого молока українські сировари намагаються і далі піднімати ціни на свою продукцію. Різниця в ціні з українським "голландським" сиром настільки вражаюча, що супермаркети не можуть цим не скористатися і завозять більше імпортного товару.