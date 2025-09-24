Ринок молочних консервів у вересні пожвавився: зростають продажі та експорт

У вересні ринок молочних консервів в Україні продемонстрував помітне пожвавлення. Виріс роздрібний продаж, а також посилився інтерес із боку кондитерської промисловості, яка активно використовує цю сировину.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на ІнфАгро.

Водночас ключовим фактором розвитку ринку залишається зовнішня торгівля. Ще у серпні обсяги експорту зросли на 25%, і ця тенденція продовжує зберігатися.

Найбільше зростання забезпечують поставки до країн пострадянського простору, проте лідером серед імпортерів залишається Німеччина.

Зауважимо, що у серпні українські виробники експортували 10,16 тис. тонн молочних продуктів на суму 31,27 млн доларів. Це на 19% менше в натуральному вираженні, ніж місяцем раніше.

На тлі підвищеного попиту продавці поступово коригують ціни в бік зростання як на традиційні молочні консерви, так і на молоковмісні аналоги. Експортні ціни наразі залишаються стабільними, однак експерти не виключають їх можливого підвищення у найближчій перспективі.

Додамо, зростання цін на окремі позиції молочної продукції поки не стало серйозною перепоною для продажів. Основні торгові обсяги зберігаються завдяки активним акціям, зокрема зі знижками до 20%, які залишаються ключовим інструментом підтримки попиту.