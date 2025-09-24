Запланована подія 2

Рынок молочных консервов в сентябре оживился: растут продажи и экспорт

молочные консервы
На фоне повышенного спроса продавцы постепенно корректируют цены в сторону роста. / Depositphotos

В сентябре рынок молочных консервов в Украине продемонстрировал заметное оживление. Выросла розничная продажа, а также усилился интерес со стороны кондитерской промышленности, активно использующей это сырье.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на ИнфАгро.

В то же время, ключевым фактором развития рынка остается внешняя торговля. Еще в августе объемы экспорта выросли на 25%, и эта тенденция продолжает сохраняться.

Наибольший рост обеспечивают поставки в страны постсоветского пространства, однако лидером импортеров остается Германия.

Отметим, что в августе украинские производители экспортировали 10,16 тыс. тонн молочных продуктов на сумму 31,27 млн. долларов. Это на 19% меньше в выражении, чем месяцем ранее.

На фоне повышенного спроса продавцы постепенно корректируют цены в сторону роста как на традиционные молочные консервы, так и на молокосодержащие аналоги. Экспортные цены остаются стабильными, однако эксперты не исключают их возможного повышения в ближайшей перспективе.

Добавим, что рост цен на отдельные позиции молочной продукции пока не стал серьезным препятствием для продаж. Основные торговые объемы сохраняются благодаря активным акциям, включая скидки до 20%, которые остаются ключевым инструментом поддержки спроса.

Автор:
Татьяна Гойденко