Будем есть импортный: в Украине ожидается сокращение производства сыра

В сентябре, несмотря на рост цен, украинские сыровары еще удержали уровень продаж. Однако уже в октябре ожидается рост импорта сыра из Европы, где цены резко снижаются.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает отраслевое издание "Инфагро".

Отмечается, что благодаря низкой стоимости европейский продукт стал привлекательным как для торговых сетей, так и для мелких игроков, которые могут импортировать сыры, фасовать и продавать с прибылью.

Аналитики прогнозируют, что на фоне более дешевого импорта украинским производителям будет сложнее конкурировать, так как отечественный сыр дороже и дистрибьюторы все чаще выбирают более выгодные варианты.

Заметим, в сентябре украинские сыровары решили поднять цены на свой товар в надежде на традиционный осенний рост спроса. Это спровоцировало рост импортной продукции.

Эксперты ожидают, что осенью импорт будет расти, а производство украинского сыра будет сокращаться.

"Вместо этого производители сырных продуктов и плавленого сыра остаются активными: на эти сегменты растет как внутренний, так и экспортный спрос", - подчеркивают аналитики.

Украинцы едят импортные сыры

Продажи отечественного сыра удается удерживать исключительно за счет использования акционных распродаж, а результаты большинства сыродельных предприятий пока далеки даже от уровня прошлого года.

Импортных сыров на полках магазинов становится все больше, что тоже явно не в пользу отечественных производителей.

Потому украинские производители сыра столкнулись с угрозой потери значительной части внутреннего рынка сбыта.

Из-за роста стоимости сырого молока украинские сыровары пытаются и дальше поднимать цены на свою продукцию. Разница в цене с украинским "голландским" сыром настолько поразительна, что супермаркеты не могут этим не воспользоваться и завозят больше импортного товара.