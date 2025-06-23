Украинцы едят импортные сыры, а отечественные покупают на акционной распродаже

Продажи отечественного сыра удается удерживать исключительно за счет использования акционных распродаж, а результаты большинства сыродельных предприятий пока далеки даже от уровня прошлого года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Инфагро".

В Украину завозят больше сыров

По данным аналитиков по-прежнему самым большим препятствием отечественные сыровары считают импорт европейского сыра.

Отмечается, что ожидаемого уменьшения импорта сыра из-за укрепления курса евро пока не происходит.

В мае в Украину было завезено на 30% больше твердых, полутвердых и белых сыров. Отдельно закупки твердых и полужестких сыров выросли на 22% к маю прошлого года.

"Импортный сыр занимает достаточно значительную часть украинского рынка, и в продажах европейского сыра акции используются не менее активно, чем в продажах сыра украинского производства", — подчеркивают аналитики.

Они добавляют, что, несмотря на огромные проблемы с реализацией, украинские сыровары не снижают базовые цены на свою продукцию, в то же время акционные скидки часто достигают 25%.

Украинцы едят импортные сыры

Заметим, импортных сыров на полках магазинов становится все больше, что тоже явно не в пользу отечественных производителей.

Потому украинские производители сыра столкнулись с угрозой потери значительной части внутреннего рынка сбыта.

Из-за роста стоимости сырого молока украинские сыровары пытаются и дальше поднимать цены на свою продукцию. Разница в цене с украинским "голландским" сыром настолько поразительна, что супермаркеты не могут этим не воспользоваться и завозят больше импортного товара.