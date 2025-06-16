В Украине снижаются цены на молоко: какая стоимость

Из-за избыточного предложения молока-сырья и готовой продукции и отмены торговых льгот со стороны ЕС и увеличения импорта сыров в Украине наблюдается снижение закупочных цен на молоко.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Ассоциации производителей молока.

Цены на молоко

По данным аналитиков, средняя закупочная цена молока экстра сорта на 6 июня составила 16,00 грн/кг без НДС, что на 12 коп. меньше месяца назад. Диапазон цен на это сорт в хозяйствах варьируется от 15,50 до 16,50 грн/кг без НДС.

Высший сорт в среднем стоит 15,75 грн/кг без НДС (-18 коп.). Цены на молоко высшего качества колеблются от 15,30 до 16,20 грн/кг без НДС.

Средняя цена на молоко первого сорта составила 15,45 грн/кг без НДС и снизилась на 15 коп. относительно первой половины прошлого месяца. Минимальная цена в хозяйствах составила 15,00 грн/кг. Максимальная цена составила 15,60 грн/кг.

Соответственно, средневзвешенная цена трех сортов составила 15,75 грн/кг без НДС, что на 5 коп. меньше по сравнению с результатами предварительного мониторинга.

Чего ждать

Аналитики прогнозируют, что во второй половине июня вероятный пересмотр закупочных цен со стороны молокоперерабатывающих предприятий, независимо от производимых ими видов молочных продуктов.

"Драйвером снижения цен на молоко-сырье является профицит не только молока-сырья, но и готовых молочных продуктов. Если в мае на рынке молочных продуктов существовал баланс, то по состоянию на теперь предложение товара больше спроса", — подчеркивают в АВМ.

Рост закупочных цен в Украине в перспективе будет сдерживать возобновление Еврокомиссией 5 июня квот и пошлин на отечественную сельхозпродукцию и упразднение автономных торговых мероприятий (АТЗ) для молока и молочной продукции из Украины, которые с 2022 года позволяли отечественным перерабатывающим предприятиям поставлять свою продукцию в Европу без торговых барьеров. Это, вероятно, приведет к сокращению объемов экспорта молочных продуктов в ЕС.

В частности, европейские трейдеры покупают в Украине сухое молоко и сливочное масло, уступающее в цене биржевым товарам местного производства, и перепродают товары покупателям из третьих стран.

Молокоперерабатывающие предприятия Румынии и Болгарии импортируют украинское сухое молоко и восстанавливают его для производства сыра и мягких сыров и закрытия спроса на внутреннем рынке. В меньшем объеме украинская молочка реализуется на полках супермаркетов под private label или на полках этнических магазинов в Германии, Польше, Румынии и Литве.

Также на закупочные цены давит увеличение предложения импортных сыров на внутреннем рынке, что мешает реализации продукции отечественных сыроделов. В таких условиях молочнотоварные фермы вынуждены работать над сокращением производственных затрат, а увеличение объемов надоя не выгодно на текущем этапе и будет способствовать ослаблению закупочных цен.

Напомним, в первом квартале 2025 года объемы производства молока сельскохозяйственными предприятиями Украины впервые за три десятилетия превысили объемы производства в хозяйствах населения.

А к концу мая в Украине снизились цены на основные молочные продукты. Это произошло из-за избытка сырого молока, падения закупочных цен и увеличения импорта сыров.