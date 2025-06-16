В Україні знижуються ціни на молоко: яка вартість

Через надлишкову пропозицію молока-сировини та готової продукції та скасування торговельних пільг з боку ЄС та збільшення імпорту сирів, в Україні спостерігається зниження закупівельних цін на молоко.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Асоціації виробників молока.

Ціни на молоко

За даними аналітиків, середня закупівельна ціна молока екстра ґатунку станом на 6 червня склала 16,00 грн/кг без ПДВ, що на 12 коп. менше ніж місяць тому. Діапазон цін на цей ґатунок в господарствах варіюється від 15,50 до 16,50 грн/кг без ПДВ.

Вищий ґатунок в середньому коштує 15,75 грн/кг без ПДВ (-18 коп.). Ціни на молоко вищого ґатунку коливаються від 15,30 до 16,20 грн/кг без ПДВ.

Середня ціна на молоко першого ґатунку склала 15,45 грн/кг без ПДВ і знизилася на 15 коп. відносно першої половини минулого місяця. Мінімальна ціна в господарствах становила 15,00 грн/кг. Максимальна ціна становила 15,60 грн/кг.

Відповідно, середньовиважена ціна трьох ґатунків склала 15,75 грн/кг без ПДВ, що на 5 коп. менше порівняно до результатів попереднього моніторингу.

Чого чекати

Аналітики прогнозують, що в другій половині червня ймовірний перегляд закупівельних цін з боку молокопереробних підприємств, незалежно від видів молочних продуктів, які вони виробляють.

"Драйвером зниження цін на молоко-сировину є профіцит не тільки молока-сировини, але й готових молочних продуктів. Якщо в травні на ринку молочних продуктів існував баланс, то станом на тепер пропозиція товару більша ніж попит", - підкреслюють в АВМ.

Ріст закупівельних цін в Україні в перспективі стримуватиме відновлення Єврокомісією 5 червня квот та мит на вітчизняну сільгосппродукцію та скасування автономних торговельних заходів (АТЗ) для молока та молочної продукції з України, які з 2022 року дозволяли вітчизняним переробним підприємствам постачати свою продукцію в Європу без торгових бар’єрів. Це вірогідно призведе до скорочення обсягів експорту молочних продуктів до ЄС.

Зокрема, європейські трейдери купують в Україні сухе молоко та вершкове масло, яке поступається в ціні біржовим товарам місцевого виробництва, і перепродають товари покупцям з третіх країн.

Молокопереробні підприємства Румунії та Болгарії імпортують українське сухе молоко та відновлюють його для виробництва кисломолочного сиру і м’яких сирів і закриття попиту на внутрішньому ринку. В менших обсягах українська молочка реалізується на полицях супермаркетів під private label або на полицях етнічних крамниць в Німеччині, Польщі, Румунії та Литві.

Також на закупівельні ціни давить збільшення пропозиції імпортних сирів на внутрішньому ринку, що заважає реалізації продукції вітчизняних сироварів. В таких умовах молочнотоварні ферми змушені працювати над скороченням виробничих витрат, а збільшення обсягів надою не є вигідним на поточному етапі і сприятиме послабленню закупівельних цін.

Нагадаємо, у першому кварталі 2025 року обсяги виробництва молока сільськогосподарськими підприємствами України вперше за приблизно три десятиліття перевищили обсяги виробництва в господарствах населення.

А наприкінці травня в Україні знизилися ціни на основні молочні продукти. Це сталося через надлишок сирого молока, падіння закупівельних цін та збільшення імпорту сирів.