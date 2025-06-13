Україна за місяць збільшила експорт молочної продукції на 25%: які обсяги та грошова виручка

Україна продовжує нарощувати експорт молочних продуктів завдяки високим світовим цінам на біржові товари. У травні 2025 року було експортовано 14,88 тисяч тонн молочних продуктів на суму 50,83 млн доларів. Відносно квітня натуральні обсяги експорту збільшилися на 25%, а порівняно з травнем 2024 року виросли на 14%.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані аналітика Асоціації виробників молока Георгія Кухалейшвілі.

Експортна виручка збільшилася на 32% відносно квітня і на 48% відносно травня 2024 року. В січні-травні 2025 року Україна експортувала 57,97 тисяч тонн (+17%) молочних продуктів на суму 179,32 мільйонів доларів (+57%).

Обсяги експорту молочної продукції

Минулого місяця відносно квітня зросли натуральні обсяги експорту на таку молочну продукцію:

маслянки до 500 т (+5%);

масла вершкового до 2,89 тис. т (+61%);

сирів до 1,29 тис. т (+2%);

морозива до 2,24 тис. т (+18%);

молочної сироватки до 1,70 тис. т (+19%);

молока та вершків, згущених до 5,04 тис. т (+31%).

Зменшилися лише обсяги поставок молока та вершків, не згущених до 1,19 тисяч тонн (-2%) відносно квітня поточного року. Порівняно з травнем 2024 року зменшилися лише натуральні обсяги експорту молока та вершків, не згущених (-45%) та молочної сироватки (-26%).

Відносно аналогічного періоду 2024 року найбільше виросли поставки на зовнішні ринки:

масла вершкового (+464%);

молока та вершків, згущених (+58%);

маслянки (+51%); сирів (+22%);

морозива (+25%).

Грошова виручка

Грошова виручка відносно квітня за відвантажену продукцію подеяким позиціям зросла, зокрема за:

молоко та вершки, згущені до 12,98 млн дол. (+32%);

масло вершкове до 20,51 млн дол. (+61%);

сири до 6,02 млн дол. (+2%);

морозиво до 8,06 млн дол. (+14%).

Скоротилася виручка тільки за експортовані молоко та вершки, не згущені до 1 мільйона доларів (-7%) та маслянку до 685 тисяч доларів (-5%).

Порівняно з травнем 2024 року найбільше збільшилася грошова виручка за експорт:

згущених молока і вершків (+70%);

маслянку (+53%);

масло вершкове (+557%);

сири (+30%);

морозиво (+37%);

молочну сироватку (+7%),

При цьому виручка від експорту скоротилася за не згущені молоко та вершки на 28%.

Імпорт молочної продукції

У травні 2025 року Україна імпортувала 5,05 тисяч тонн молочних продуктів на суму 26,32 тисяч доларів Відносно квітня 2025 року натуральні обсяги імпорту скоротилися на 2%, а відносно травня 2024 року збільшилися на 18%. В січні-травні 2025 року Україна імпортувала 25,61 тисяч тонн (+11%) молочних продуктів на суму 128,63 млн доларів (+14%). Найбільша частка від загальних обсягів імпорту припадає на сири (64%).

Нагадаємо, наприкінці травня в Україні знизилися ціни на основні молочні продукти. Це сталося через надлишок сирого молока, падіння закупівельних цін та збільшення імпорту сирів.