Молочні продукти в українських супермаркетах подешевшали: у чому причина зниження цін

Наприкінці травня в Україні знизилися ціни на основні молочні продукти. Це сталося через надлишок сирого молока, падіння закупівельних цін та збільшення імпорту сирів.

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Як пише Delo.ua, про це повідомляє Асоціація виробників молока (АВМ).

За словами аналітика асоціації, Георгія Кухалейшвілі, за останній місяць в Україні не суттєво знизились ціни на молоко пастеризоване в плівці, кефір в пляшках та тетрапак, йогурт в пляшках та картонній тарі, вершкове масло, сири Гауда та Фета.

"Ймовірно, послаблення цін на молочні продукти відбулося внаслідок зниження закупівельних цін на молокосировину та появи на ринку його надлишків. Ціни на вітчизняні сири стримує збільшення пропозиції та споживання імпортних сирів на внутрішньому ринку, частка яких досягла 47%", - зазначив він.

Як змінилися ціни на основні молочні продукти

Молоко пастеризоване жирністю 2,5%-2,6% в плівці в середньому коштує 46,41 грн за кг, що на 69 коп. (-1%) менше порівняно з попереднім місяцем і на 9,32 грн (+25%) більше ніж торік..

в середньому коштує 46,41 грн за кг, що на 69 коп. (-1%) менше порівняно з попереднім місяцем і на 9,32 грн (+25%) більше ніж торік.. Молоко пастеризоване жирністю 2,5%-2,6% в пластиковій пляшці в середньому коштує 63,61 грн/кг, що на 1,17 грн/кг (+2%) більше порівняно з попереднім місяцем і на 10,77 грн за кг (+20%) більше відносно минулорічного періоду.

в пластиковій пляшці в середньому коштує 63,61 грн/кг, що на 1,17 грн/кг (+2%) більше порівняно з попереднім місяцем і на 10,77 грн за кг (+20%) більше відносно минулорічного періоду. Кефір жирністю 2,5% в плівці в середньому коштує 55,17 грн за кг, що на 43 коп. (+1%) більше ніж місяць тому і на 9,05 грн. (+20%) дорожче ніж торік.

в плівці в середньому коштує 55,17 грн за кг, що на 43 коп. (+1%) більше ніж місяць тому і на 9,05 грн. (+20%) дорожче ніж торік. Кефір жирністю 2,5% в пластиковій пляшці в середньому коштує 74,76 грн за кг, що на 47 коп. (-1%) менше ніж місяць тому, але на 24% більше ніж торік.

в пластиковій пляшці в середньому коштує 74,76 грн за кг, що на 47 коп. (-1%) менше ніж місяць тому, але на 24% більше ніж торік. Кефір жирністю 2,5% в тетрапак коштує 73,5 грн за кг, що на 1,40 грн. (-2%) менше відносно минулого місяця, але на 15,70 грн. (+27%) більше відносно торішнього періоду.

в тетрапак коштує 73,5 грн за кг, що на 1,40 грн. (-2%) менше відносно минулого місяця, але на 15,70 грн. (+27%) більше відносно торішнього періоду. Сметана жирністю 15% в стаканах в середньому коштує 187,09 грн за кг, що на 32 коп. (+0,2%) більше порівняно з попереднім місяцем і на 46,43 грн за кг (+33%) більше відносно минулорічного періоду.

в стаканах в середньому коштує 187,09 грн за кг, що на 32 коп. (+0,2%) більше порівняно з попереднім місяцем і на 46,43 грн за кг (+33%) більше відносно минулорічного періоду. Сметана жирністю 15% в плівці в середньому коштує 143,19 грн за кг, що на 2,04 грн (+1%) більше відносно попереднього місяця і на 29,06 грн (+25%) більше відносно ніж торік.

в плівці в середньому коштує 143,19 грн за кг, що на 2,04 грн (+1%) більше відносно попереднього місяця і на 29,06 грн (+25%) більше відносно ніж торік. Вершкове масло жирністю 72,5%-73% вітчизняного виробництва в середньому коштує 573,64 грн за кг, що на 72 коп. (-0,1%) менше відносно попереднього місяця, але на 157,53 грн (+38%) дорожче ніж торік.

Нагадаємо, у 2024 році Україна експортувала 118 тис. тонн молочних продуктів — майже вдвічі більше, ніж імпортувала (60 тис. тонн). Понад 90% молока для переробки надійшло з промислових ферм.