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Молоко в тренді: торік Україна подвоїла експорт молочної продукції
У 2024 році Україна експортувала 118 тис. тонн молочних продуктів — майже вдвічі більше, ніж імпортувала (60 тис. тонн). Позитивне сальдо торгівлі зберігається як за обсягом, так і за вартістю: $296,8 млн експорту проти $290,3 млн імпорту. Понад 90% молока для переробки надійшло з промислових ферм.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Асоціації виробників молока.
Споживання і зовнішня торгівля
У 2024 році середнє споживання молочних продуктів в Україні зросло до 209,3 кг на одну особу — це на 4% більше, ніж у 2023 та 2021 роках. Попри війну, масову еміграцію й зниження купівельної спроможності населення, попит на молочну продукцію залишається стабільно високим.
Український молочний експорт продовжив зростання: у 2024 році за кордон було поставлено 118,02 тис. тонн продукції на суму 296,81 млн доларів. Це на 16% більше, ніж у 2023-му, та на 20% — порівняно з 2021 роком.
П’ятірка найпопулярніших експортних категорій виглядає так:
- Сухе та згущене молоко — 25% від загального обсягу експорту.
- Сири — 18%.
- Вершкове масло — 16%.
- Казеїн — 14%.
- Морозиво — 14%.
Імпорт у 2024 році склав 60,27 тис. тонн на 290,34 млн дол. Відтак, у грошовому +10% до 2023 року та -24% до 2021 року (у грошовому еквіваленті). Важливо, що 78% імпорту припадає на сири – високмаржианльну продукцію.
У 2024-му Україна зберігала позитивне сальдо зовнішньої торгівлі молочними продуктами, експортуючи майже вдвічі більше за обсягом, ніж імпортує (118 тис. т проти 60 тис. т), при майже однаковій вартості (296,81 млн дол. експорту проти 290,34 млн дол. імпорту).
Продуктивність і якість: нові рекорди
Попри складнощі 2024 року — зокрема тривалі блекаути та аномальну спеку в літні місяці, що спричинили падіння надоїв більш ніж на 25% у понад половині господарств — промислові молочнотоварні ферми продемонстрували рекордну продуктивність. Середній річний надій у секторі досягнув 8167 кг на корову, що майже на 20% перевищує довоєнний рівень 2021 року.
Найвищі показники продуктивності у 2024 році зафіксовано в таких регіонах:
- Тернопільська область — 9905 кг/корову/рік.
- Миколаївська область — 9189 кг/корову/рік.
- Хмельницька область — 8817 кг/корову/рік.
- Полтавська область — 8447 кг/корову/рік.
- Черкаська область — 8443 кг/корову/рік.
Окрім зростання продуктивності, покращилась і якість молока: 55% обсягів, зданих на переробку, — це молоко екстраґатунку, ще 25,3% — продукція вищого ґатунку.
Промислове виробництво молока
У 2024 році промислові господарства залишалися основним джерелом молочної сировини для переробки — на їхню частку припадало понад 90% загального обсягу. Станом на 1 січня 2025 року найбільші обсяги виробництва молока були зафіксовані в таких областях:
- Полтавська — 445,2 тис. тонн.
- Черкаська — 371,5 тис. тонн.
- Чернігівська — 268,3 тис. тонн.
- Київська — 266,5 тис. тонн.
- Вінницька — 260,2 тис. тонн.
Найбільше зростання обсягів виробництва молока-сировини за рік мали:
- Миколаївська область — +18%.
- Тернопільська область — +13%.
- Хмельницька область — +9%.
- Житомирська та Полтавська області — по +8%.
Натомість значне падіння зафіксовано у:
- Запорізькій області — -87%.
- Харківській області — -45%.
- Сумській області — -6%.
Де зростає та скорочується поголів’я?
У 2024 році приріст промислового поголів’я корів зафіксовано в кількох областях, які продовжують розвивати молочне виробництво, попри загальні труднощі. Найбільше зростання показали:
- Миколаївська область — +14%.
- Тернопільська область — +10%.
- Хмельницька область — +5%.
- Черкаська область — +4%.
- Київська область — +3%.
Водночас зберігається негативна динаміка в регіонах, що зазнали найбільших наслідків війни. З 2021 року найбільше скорочення поголів’я відбулося в:
- Запорізькій області — -88%.
- Харківській області — -47%.
- Сумській та Чернівецькій областях — по -22%.
- Чернігівській області — -11%.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України ухвалив постанову №1407, якою продовжено фінансування державної програми з підтримки фермерів, що обробляють до 120 гектарів угідь або утримують до 100 корів, 500 кіз та/або овець.