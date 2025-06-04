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Молоко в тренді: торік Україна подвоїла експорт молочної продукції

молоко
Понад 90% переробленого молока в Україні з промислових ферм / Freepik

У 2024 році Україна експортувала 118 тис. тонн молочних продуктів — майже вдвічі більше, ніж імпортувала (60 тис. тонн). Позитивне сальдо торгівлі зберігається як за обсягом, так і за вартістю: $296,8 млн експорту проти $290,3 млн імпорту. Понад 90% молока для переробки надійшло з промислових ферм.

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Асоціації виробників молока.

Споживання і зовнішня торгівля

У 2024 році середнє споживання молочних продуктів в Україні зросло до 209,3 кг на одну особу — це на 4% більше, ніж у 2023 та 2021 роках. Попри війну, масову еміграцію й зниження купівельної спроможності населення, попит на молочну продукцію залишається стабільно високим.

Український молочний експорт продовжив зростання: у 2024 році за кордон було поставлено 118,02 тис. тонн продукції на суму 296,81 млн доларів. Це на 16% більше, ніж у 2023-му, та на 20% — порівняно з 2021 роком.

П’ятірка найпопулярніших експортних категорій виглядає так:

  1. Сухе та згущене молоко — 25% від загального обсягу експорту.
  2. Сири — 18%.
  3. Вершкове масло — 16%.
  4. Казеїн — 14%.
  5. Морозиво — 14%.

Імпорт у 2024 році склав 60,27 тис. тонн на 290,34 млн дол. Відтак, у грошовому +10% до 2023 року та -24% до 2021 року (у грошовому еквіваленті). Важливо, що 78% імпорту припадає на сири – високмаржианльну продукцію.

У 2024-му Україна зберігала позитивне сальдо зовнішньої торгівлі молочними продуктами, експортуючи майже вдвічі більше за обсягом, ніж імпортує (118 тис. т проти 60 тис. т), при майже однаковій вартості (296,81 млн дол. експорту проти 290,34 млн дол. імпорту). 

Продуктивність і якість: нові рекорди

Попри складнощі 2024 року — зокрема тривалі блекаути та аномальну спеку в літні місяці, що спричинили падіння надоїв більш ніж на 25% у понад половині господарств — промислові молочнотоварні ферми продемонстрували рекордну продуктивність. Середній річний надій у секторі досягнув 8167 кг на корову, що майже на 20% перевищує довоєнний рівень 2021 року.

Найвищі показники продуктивності у 2024 році зафіксовано в таких регіонах:

  1. Тернопільська область — 9905 кг/корову/рік.
  2. Миколаївська область — 9189 кг/корову/рік.
  3. Хмельницька область — 8817 кг/корову/рік.
  4. Полтавська область — 8447 кг/корову/рік.
  5. Черкаська область — 8443 кг/корову/рік.

Окрім зростання продуктивності, покращилась і якість молока: 55% обсягів, зданих на переробку, — це молоко екстраґатунку, ще 25,3% — продукція вищого ґатунку.

Промислове виробництво молока

У 2024 році промислові господарства залишалися основним джерелом молочної сировини для переробки — на їхню частку припадало понад 90% загального обсягу. Станом на 1 січня 2025 року найбільші обсяги виробництва молока були зафіксовані в таких областях:

  1. Полтавська — 445,2 тис. тонн.
  2. Черкаська — 371,5 тис. тонн.
  3. Чернігівська — 268,3 тис. тонн.
  4. Київська — 266,5 тис. тонн.
  5. Вінницька — 260,2 тис. тонн.

Найбільше зростання обсягів виробництва молока-сировини за рік мали:

  • Миколаївська область — +18%.
  • Тернопільська область — +13%.
  • Хмельницька область — +9%.
  • Житомирська та Полтавська області — по +8%.

Натомість значне падіння зафіксовано у:

  • Запорізькій області — -87%.
  • Харківській області — -45%.
  • Сумській області — -6%.

Де зростає та скорочується поголів’я?

У 2024 році приріст промислового поголів’я корів зафіксовано в кількох областях, які продовжують розвивати молочне виробництво, попри загальні труднощі. Найбільше зростання показали:

  • Миколаївська область — +14%.
  • Тернопільська область — +10%.
  • Хмельницька область — +5%.
  • Черкаська область — +4%.
  • Київська область — +3%.

Водночас зберігається негативна динаміка в регіонах, що зазнали найбільших наслідків війни. З 2021 року найбільше скорочення поголів’я відбулося в:

  • Запорізькій області — -88%.
  • Харківській області — -47%.
  • Сумській та Чернівецькій областях — по -22%.
  • Чернігівській області — -11%.
Фото 2 — Молоко в тренді: торік Україна подвоїла експорт молочної продукції

Нагадаємо, Кабінет міністрів України ухвалив постанову №1407, якою продовжено фінансування державної програми з підтримки фермерів, що обробляють до 120 гектарів угідь або утримують до 100 корів, 500 кіз та/або овець. 

Автор:
Ольга Опенько