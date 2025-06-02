Безвідходне фермерство: на Київщині виробляють молоко, біогаз і електрику в одному циклі

На Київщині “Українська молочна компанія” впроваджує повністю замкнутий виробничий цикл: від вирощування кормів і утримання великої рогатої худоби — до виробництва молока, біогазу та електроенергії.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на допис міністра аграрної політики та продовольства Віталія Коваля.

Молоко з енергією

Понад 11 тисяч голів великої рогатої худоби, 160 тонн молока щодня та 670 м³ біогазу, що перетворюється на 1050 кВт електроенергії щогодини — такі показники демонструє підприємство "Українська молочна компанія", розташоване на Київщині.

Практично вся техніка на фермі працює на електриці, яку тут же й виробляють — з біогазу, отриманого шляхом переробки органічних відходів. Це класичний приклад замкнутого циклу: від вирощування кормових культур і розведення великої рогатої худоби — до виробництва молока, енергії та добрив.

Підприємство об'єднує аграрну ефективність і енергетичну автономність, демонструючи, як сучасне фермерство може бути екологічним, технологічним та сталим.

На досягнутому підприємство не зупиняється. У найближчих планах — розширення виробництва: будівництво комбікормового заводу, нової черги молочної ферми на 4000 корів та ще однієї біогазової установки потужністю 5000 м кв.

Мета — повна енергонезалежність: власна електроенергія, перехід на біогаз замість традиційного пального та забезпечення тварин власними кормами на 100%.

Водночас "Українська молочна компанія" приділяє увагу не лише інноваціям у тваринництві та біоенергетиці, а й соціальній відповідальності. На підприємстві працює 450 людей, середня заробітна плата яких становить майже 30 тисяч гривень наголошує Коваль.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України ухвалив постанову №1407, якою продовжено фінансування державної програми з підтримки фермерів, що обробляють до 120 гектарів угідь або утримують до 100 корів, 500 кіз та/або овець.