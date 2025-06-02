Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,53

-0,00

EUR

47,07

+0,27

Готівковий курс:

USD

41,45

41,40

EUR

47,34

47,15

Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Безвідходне фермерство: на Київщині виробляють молоко, біогаз і електрику в одному циклі

ферма
Як українська ферма створює замкнутий виробничий цикл.

На Київщині “Українська молочна компанія” впроваджує повністю замкнутий виробничий цикл: від вирощування кормів і утримання великої рогатої худоби — до виробництва молока, біогазу та електроенергії. 

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України.
2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами
Забронювати участь

Про це інформує Delo.ua з посиланням на допис міністра аграрної політики та продовольства  Віталія Коваля.

Молоко з енергією

Понад 11 тисяч голів великої рогатої худоби, 160 тонн молока щодня та 670 м³ біогазу, що перетворюється на 1050 кВт електроенергії щогодини — такі показники демонструє підприємство "Українська молочна компанія", розташоване на Київщині.

Практично вся техніка на фермі працює на електриці, яку тут же й виробляють — з біогазу, отриманого шляхом переробки органічних відходів. Це класичний приклад замкнутого циклу: від вирощування кормових культур і розведення великої рогатої худоби — до виробництва молока, енергії та добрив.

Підприємство об'єднує аграрну ефективність і енергетичну автономність, демонструючи, як сучасне фермерство може бути екологічним, технологічним та сталим.

На досягнутому підприємство не зупиняється. У найближчих планах — розширення виробництва: будівництво комбікормового заводу, нової черги молочної ферми на 4000 корів та ще однієї біогазової установки потужністю 5000 м кв.

Мета — повна енергонезалежність: власна електроенергія, перехід на біогаз замість традиційного пального та забезпечення тварин власними кормами на 100%.

Водночас "Українська молочна компанія" приділяє увагу не лише інноваціям у тваринництві та біоенергетиці, а й соціальній відповідальності. На підприємстві працює 450 людей, середня заробітна плата яких становить майже 30 тисяч гривень наголошує Коваль.

Фото 2 — Безвідходне фермерство: на Київщині виробляють молоко, біогаз і електрику в одному циклі
Фото 3 — Безвідходне фермерство: на Київщині виробляють молоко, біогаз і електрику в одному циклі
Фото 4 — Безвідходне фермерство: на Київщині виробляють молоко, біогаз і електрику в одному циклі
Фото 5 — Безвідходне фермерство: на Київщині виробляють молоко, біогаз і електрику в одному циклі
Фото 6 — Безвідходне фермерство: на Київщині виробляють молоко, біогаз і електрику в одному циклі
Фото 7 — Безвідходне фермерство: на Київщині виробляють молоко, біогаз і електрику в одному циклі
Фото 8 — Безвідходне фермерство: на Київщині виробляють молоко, біогаз і електрику в одному циклі
Фото 9 — Безвідходне фермерство: на Київщині виробляють молоко, біогаз і електрику в одному циклі

Нагадаємо, Кабінет міністрів України ухвалив постанову №1407, якою продовжено фінансування державної програми з підтримки фермерів, що обробляють до 120 гектарів угідь або утримують до 100 корів, 500 кіз та/або овець. 

Автор:
Ольга Опенько