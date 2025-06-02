Безотходное фермерство: в Киевской области производят молоко, биогаз и электричество в одном цикле

В Киевской области "Украинская молочная компания" внедряет полностью замкнутый производственный цикл: от выращивания кормов и содержания крупного рогатого скота — до производства молока, биогаза и электроэнергии.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение министра аграрной политики и продовольствия Виталия Коваля.

Молоко с энергией

Более 11 тысяч голов крупного рогатого скота, 160 тонн молока ежедневно и 670 м³ биогаза, что превращается в 1050 кВт электроэнергии ежечасно, — такие показатели демонстрирует предприятие "Украинская молочная компания", расположенное в Киевской области.

Практически вся техника на ферме работает на электричестве, которое тут же и производят – из биогаза, полученного путем переработки органических отходов. Это классический пример замкнутого цикла: от выращивания кормовых культур и разведения крупного рогатого скота – до производства молока, энергии и удобрений.

Предприятие объединяет аграрную эффективность и энергетическую автономность, демонстрируя, как современное фермерство может быть экологическим, технологичным и устойчивым.

На достигнутом предприятие не останавливается. В ближайших планах расширение производства: строительство комбикормового завода, новой очереди молочной фермы на 4000 коров и еще одной биогазовой установки мощностью 5000 м кв.

Цель – полная энергонезависимость: собственная электроэнергия, переход на биогаз вместо традиционного горючего и обеспечение животных собственными кормами на 100%.

В то же время, "Украинская молочная компания" уделяет внимание не только инновациям в животноводстве и биоэнергетике, но и социальной ответственности. На предприятии работает 450 человек, средняя заработная плата которых составляет почти 30 тысяч гривен, отмечает Коваль.

Напомним, Кабинет министров Украины принял постановление №1407, которым продолжено финансирование государственной программы по поддержке фермеров, обрабатывающих до 120 гектаров угодий или содержащих до 100 коров, 500 коз и/или овец.