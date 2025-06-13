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Украина за месяц увеличила экспорт молочной продукции на 25%: какие объемы и денежная выручка

молоко, молочные продукты
Украина увеличила экспорт молочной продукции / Freepik

Украина продолжает наращивать экспорт молочных продуктов благодаря высоким мировым ценам на биржевые товары. В мае 2025 года было экспортировано 14,88 тысячи тонн молочных продуктов на сумму 50,83 млн долларов. По отношению к апрелю натуральные объемы экспорта увеличились на 25%, а по сравнению с маем 2024 года выросли на 14%.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные аналитика Ассоциации производителей молока Георгия Кухалейшвили.

Экспортная выручка увеличилась на 32% по отношению к апрелю и на 48% по отношению к маю 2024 года. В январе-мае 2025 г. Украина экспортировала 57,97 тысяч тонн (+17%) молочных продуктов на сумму 179,32 млн долларов (+57%).

Объемы экспорта молочной продукции

В прошлом месяце по отношению к апрелю выросли натуральные объемы экспорта на такую молочную продукцию:

  • масленки до 500 т (+5%);
  • масла сливочного до 2,89 тыс. т (+61%);
  • сыров до 1,29 тыс. т (+2%);
  • мороженого до 2,24 тыс. т (+18%);
  • молочной сыворотки до 1,70 тыс. т (+19%);
  • молока и сливок, сгущенных до 5,04 тыс. т (+31%).

Уменьшились только объемы поставок молока и сливок, не сгущенных до 1,19 тыс. т (-2%) по отношению к апрелю текущего года. По сравнению с маем 2024 уменьшились только натуральные объемы экспорта молока и сливок, не сгущенных (-45%) и молочной сыворотки (-26%).

Относительно аналогичного периода 2024 года больше всего выросли поставки на внешние рынки:

  • масла сливочного (+464%);
  • молока и сливок, сгущенных (+58%);
  • масленки (+51%); сыров (+22%);
  • мороженого (+25%).

Денежная выручка

Денежная выручка по отношению к апрелю за отгруженную продукцию по некоторым позициям выросла, в частности за:

  • молоко и сливки, сгущенные до 12,98 млн дол (+32%);
  • масло сливочное до 20,51 млн дол (+61%);
  • сыры до 6,02 млн дол (+2%);
  • мороженое до 8,06 млн дол (+14%).

Сократилась выручка только за экспортируемые молоко и сливки, не сгущенные до 1 миллиона долларов (-7%) и масленку до 685 тысяч долларов (-5%).

По сравнению с маем 2024 года больше всего увеличилась денежная выручка за экспорт:

  • сгущенки молока и сливок (+70%);
  • масленку (+53%);
  • масло сливочное (+557%);
  • сыры (+30%);
  • мороженое (+37%);
  • молочную сыворотку (+7%),

При этом выручка от экспорта сократилась за не сгущенное молоко и сливки на 28%.

Импорт молочной продукции

В мае 2025 года Украина импортировала 5,05 тыс. т молочных продуктов на сумму 26,32 тыс. дол. По отношению к апрелю 2025 года натуральные объемы импорта сократились на 2%, а по отношению к маю 2024 года увеличились на 18%. В январе-мае Украина импортировала 25,61 тыс. т (+11%) молочных продуктов на сумму 128,63 млн. дол. (+14%). Наибольшая часть от общих объемов импорта приходится на сыры (64%).

Напомним, в конце мая в Украине снизились цены на основные молочные продукты. Это произошло из-за избытка сырого молока, падения закупочных цен и увеличения импорта сыров.

Автор:
Татьяна Ковальчук