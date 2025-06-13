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Украина за месяц увеличила экспорт молочной продукции на 25%: какие объемы и денежная выручка
Украина продолжает наращивать экспорт молочных продуктов благодаря высоким мировым ценам на биржевые товары. В мае 2025 года было экспортировано 14,88 тысячи тонн молочных продуктов на сумму 50,83 млн долларов. По отношению к апрелю натуральные объемы экспорта увеличились на 25%, а по сравнению с маем 2024 года выросли на 14%.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные аналитика Ассоциации производителей молока Георгия Кухалейшвили.
Экспортная выручка увеличилась на 32% по отношению к апрелю и на 48% по отношению к маю 2024 года. В январе-мае 2025 г. Украина экспортировала 57,97 тысяч тонн (+17%) молочных продуктов на сумму 179,32 млн долларов (+57%).
Объемы экспорта молочной продукции
В прошлом месяце по отношению к апрелю выросли натуральные объемы экспорта на такую молочную продукцию:
- масленки до 500 т (+5%);
- масла сливочного до 2,89 тыс. т (+61%);
- сыров до 1,29 тыс. т (+2%);
- мороженого до 2,24 тыс. т (+18%);
- молочной сыворотки до 1,70 тыс. т (+19%);
- молока и сливок, сгущенных до 5,04 тыс. т (+31%).
Уменьшились только объемы поставок молока и сливок, не сгущенных до 1,19 тыс. т (-2%) по отношению к апрелю текущего года. По сравнению с маем 2024 уменьшились только натуральные объемы экспорта молока и сливок, не сгущенных (-45%) и молочной сыворотки (-26%).
Относительно аналогичного периода 2024 года больше всего выросли поставки на внешние рынки:
- масла сливочного (+464%);
- молока и сливок, сгущенных (+58%);
- масленки (+51%); сыров (+22%);
- мороженого (+25%).
Денежная выручка
Денежная выручка по отношению к апрелю за отгруженную продукцию по некоторым позициям выросла, в частности за:
- молоко и сливки, сгущенные до 12,98 млн дол (+32%);
- масло сливочное до 20,51 млн дол (+61%);
- сыры до 6,02 млн дол (+2%);
- мороженое до 8,06 млн дол (+14%).
Сократилась выручка только за экспортируемые молоко и сливки, не сгущенные до 1 миллиона долларов (-7%) и масленку до 685 тысяч долларов (-5%).
По сравнению с маем 2024 года больше всего увеличилась денежная выручка за экспорт:
- сгущенки молока и сливок (+70%);
- масленку (+53%);
- масло сливочное (+557%);
- сыры (+30%);
- мороженое (+37%);
- молочную сыворотку (+7%),
При этом выручка от экспорта сократилась за не сгущенное молоко и сливки на 28%.
Импорт молочной продукции
В мае 2025 года Украина импортировала 5,05 тыс. т молочных продуктов на сумму 26,32 тыс. дол. По отношению к апрелю 2025 года натуральные объемы импорта сократились на 2%, а по отношению к маю 2024 года увеличились на 18%. В январе-мае Украина импортировала 25,61 тыс. т (+11%) молочных продуктов на сумму 128,63 млн. дол. (+14%). Наибольшая часть от общих объемов импорта приходится на сыры (64%).
Напомним, в конце мая в Украине снизились цены на основные молочные продукты. Это произошло из-за избытка сырого молока, падения закупочных цен и увеличения импорта сыров.