Украина за месяц увеличила экспорт молочной продукции на 25%: какие объемы и денежная выручка

Украина продолжает наращивать экспорт молочных продуктов благодаря высоким мировым ценам на биржевые товары. В мае 2025 года было экспортировано 14,88 тысячи тонн молочных продуктов на сумму 50,83 млн долларов. По отношению к апрелю натуральные объемы экспорта увеличились на 25%, а по сравнению с маем 2024 года выросли на 14%.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные аналитика Ассоциации производителей молока Георгия Кухалейшвили.

Экспортная выручка увеличилась на 32% по отношению к апрелю и на 48% по отношению к маю 2024 года. В январе-мае 2025 г. Украина экспортировала 57,97 тысяч тонн (+17%) молочных продуктов на сумму 179,32 млн долларов (+57%).

Объемы экспорта молочной продукции

В прошлом месяце по отношению к апрелю выросли натуральные объемы экспорта на такую молочную продукцию:

масленки до 500 т (+5%);

масла сливочного до 2,89 тыс. т (+61%);

сыров до 1,29 тыс. т (+2%);

мороженого до 2,24 тыс. т (+18%);

молочной сыворотки до 1,70 тыс. т (+19%);

молока и сливок, сгущенных до 5,04 тыс. т (+31%).

Уменьшились только объемы поставок молока и сливок, не сгущенных до 1,19 тыс. т (-2%) по отношению к апрелю текущего года. По сравнению с маем 2024 уменьшились только натуральные объемы экспорта молока и сливок, не сгущенных (-45%) и молочной сыворотки (-26%).

Относительно аналогичного периода 2024 года больше всего выросли поставки на внешние рынки:

масла сливочного (+464%);

молока и сливок, сгущенных (+58%);

масленки (+51%); сыров (+22%);

мороженого (+25%).

Денежная выручка

Денежная выручка по отношению к апрелю за отгруженную продукцию по некоторым позициям выросла, в частности за:

молоко и сливки, сгущенные до 12,98 млн дол (+32%);

масло сливочное до 20,51 млн дол (+61%);

сыры до 6,02 млн дол (+2%);

мороженое до 8,06 млн дол (+14%).

Сократилась выручка только за экспортируемые молоко и сливки, не сгущенные до 1 миллиона долларов (-7%) и масленку до 685 тысяч долларов (-5%).

По сравнению с маем 2024 года больше всего увеличилась денежная выручка за экспорт:

сгущенки молока и сливок (+70%);

масленку (+53%);

масло сливочное (+557%);

сыры (+30%);

мороженое (+37%);

молочную сыворотку (+7%),

При этом выручка от экспорта сократилась за не сгущенное молоко и сливки на 28%.

Импорт молочной продукции

В мае 2025 года Украина импортировала 5,05 тыс. т молочных продуктов на сумму 26,32 тыс. дол. По отношению к апрелю 2025 года натуральные объемы импорта сократились на 2%, а по отношению к маю 2024 года увеличились на 18%. В январе-мае Украина импортировала 25,61 тыс. т (+11%) молочных продуктов на сумму 128,63 млн. дол. (+14%). Наибольшая часть от общих объемов импорта приходится на сыры (64%).

Напомним, в конце мая в Украине снизились цены на основные молочные продукты. Это произошло из-за избытка сырого молока, падения закупочных цен и увеличения импорта сыров.