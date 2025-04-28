Виробництво молока на фермах вперше за 30 років випередило виробництво в особистих господарствах

У першому кварталі 2025 року обсяги виробництва молока сільськогосподарськими підприємствами України вперше за приблизно три десятиліття перевищили обсяги виробництва в господарствах населення.

Про це повідомляє Infagro.

Експерти зазначають, що наразі це попередні оцінки. Однак, як свідчать нещодавно опубліковані дані Держстату за 2022–2023 роки, офіційні оцінки у сфері сільського господарства доволі точні.

"З огляду на сезонність виробництва, обсяги категорії населення за підсумками 2025 року однозначно будуть мати перевагу, але вже в 2026 році є шанс побачити загальну рівновагу. Якщо не в 2026, то в 2027 році точно", — прогнозує експерт Максим Фастєєв.

За його словами, цей результат є важливим, адже означає можливий перелам у багаторічному негативному тренді виробництва молока в Україні, що створює передумови для стабілізації і подальшого зростання в галузі.

Додамо, в лютому 2025 року господарства усіх категорій виробили 439 тис. т молока-сировини, що на 14 тис. т менше (-3%) відносно січня 2025 року і на 24 тис. т менше (-5%) відносно лютого 2024 року. В січні-лютому 2025 року обсяги надою в Україні становили 891 тис. т, що на 32 тис. т (-4%) менше відносно минулорічного періоду.