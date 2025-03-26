Наймолочніші регіони: 50% молока в Україні виробляють у шести областях

В Україні у лютому 2025 року господарства усіх категорій виробили 439 тис. т молока-сировини, що на 14 тис. т менше (-3%) відносно січня 2025 року і на 24 тис. т менше (-5%) відносно лютого 2024 року. В січні-лютому 2025 року обсяги надою в Україні становили 891 тис. т, що на 32 тис. т (-4%) менше відносно минулорічного періоду.

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Про це повідомили в Асоціації виробників молока (АВМ).

Молочно-товарні ферми збільшили виробництво молока

Зазначається, що у лютому 2025 року частка підприємств у виробництві молока-сировини склала 55%, а господарств населення – 45%.

Так, підприємства виробили 239 тис. т молока-сировини в лютому 2025 року, що на 20 тис. т менше (-8%) порівняно з січнем 2025-го і на 4 тис. т більше (+2%) порівняно з лютим 2024-го. В січні-лютому 2025 року молочно-товарні ферми виробили 499 тис. т молока-сировини, що на 21 тис. т (+4%) більше відносно минулорічного періоду.

Натомість в господарствах населення обсяги надою в лютому 2025 року склали 200 тис. т молока, що на 6 тис. т більше (+3%) відносно січня 2025 року і на 28 тис. т менше (-12%) відносно лютого 2024-го. В січні-лютому 2025 року присадибний сектор виробив 393 тис. т молока-сировини, що на 53 тис. т (-12%) менше відносно минулорічного періоду.

Аналітики прогнозують, що в 2025 році підприємства можуть утриматися від нарощування виробництва молока в умовах скорочення попиту на молочну продукцію на внутрішньому ринку та падіння закупівельних цін.

"Оскільки молокопереробні підприємства не мають можливості купувати молоко за адекватними ринковими цінами, то подальше збільшення надою може призвести до більшого обвалу цін", - підкреслюють в АВМ.

Наймолочніші регіони

Як повідомляють аналітики, найбільш суттєво обсяги виробництва молока збільшилися на сільгосппідприємствах у Львівській області (+21%), Миколаївській області (+19%), Хмельницькій області (+13%), Тернопільській області (+12%), Чернівецькій області (+15%), Вінницькій області (+8%), Рівненській області (+8%), Житомирській області (+7%), Полтавській області (+6%), Івано-Франківській області (+4%) та Черкаській області (+4%) відносно минулорічного періоду.

В лютому 2025 року близько 50% молока-сировини виробили сільгосппідприємства в наступних областях:

Полтавська область – 99,3 тис. т;

Хмельницька область – 86,4 тис. т;

Вінницька область – 78,4 тис. т;

Черкаська область – 70,9 тис. т;

Чернігівська область – 57,3 тис. т;

Житомирська область – 54 тис. т.

Як повідомляв міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль, минулого року в Україні зафіксовано рекордний середній надій на одну корову в с/г підприємствах - 6 565 літрів. Це на 7% більше попереднього року і є найбільшим річним зростанням за останнє десятиріччя.

Натомість аналітики звертають увагу на суттєве збільшення імпорту свіжих молокопродуктів. У січні їх завезли на 55% більше, ніж в аналогічний період минулого року. Раніше в Україну завозили в основному йогурти та різні сиркові продукти, але в січні було імпортовано кількасот тонн дешевого польського молока. Наразі на польський імпорт свіжих молочних продуктів припадає 60% всього обсягу.