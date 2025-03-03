В Україні зросли ціни на молочні продукти

В Україні на початок березня зросли ціни на молочні продукти, перевищивши рівень минулого року.

Про це повідомляє Асоціація виробників молока.

"Ціни на молочний ряд в супермаркетах залишаються високими відносно минулорічного періоду. Однак, в березні очікуються знижки на молочні продукти, що може посприяти пожвавленню попиту на продукцію вітчизняних молокопереробних підприємств на внутрішньому ринку", – повідомляє аналітик Асоціації виробників молока Георгій Кухалейшвілі.

Які ціни на молочні продукти в Україні

Ціни на пастеризоване молоко в Україні зросли: середня ціна молока жирністю 2,5% складає 59,05 грн. за кг, що на 8% більше порівняно з попереднім місяцем і на 28% більше, ніж минулого року.

Ціни на кефір жирністю 2,5% в Україні зросли: середня ціна складає 69,04 грн. за кг, що на 3% більше порівняно з минулим місяцем і на 30% більше, ніж торік.

Ціни на сметану жирністю 15% зросли: середня ціна складає 168,56 грн. за кг, що на 4% більше порівняно з минулим місяцем і на 33% більше, ніж торік.

Ціни на йогурт питний зросли: середня ціна складає 109,12 грн. за кг, що на 5% більше порівняно з минулим місяцем і на 21% більше, ніж торік.

Ціни на йогурт у стаканах знизились на 1% порівняно з кінцем січня 2024 року, досягнувши середньої ціни 158,92 грн за кг. Однак, порівняно з минулим роком, ціна зросла на 20%, що становить 26,09 грн більше.

Середня ціна на сир кисломолочний жирністю 9% становила 271,68 грн. за кг, що на 3,31 грн. більше (+1,2%) порівняно з попереднім місяцем і на 50,07 грн. (+19%) більше відносно минулорічного періоду.

Ціни на вершкове масло жирністю 73% в Україні зросли: середня ціна складає 566,29 грн. за кг, що на 4% більше порівняно з минулим місяцем і на 40% більше, ніж торік.

Ціни на сир Український жирністю 50% зросли: середня ціна складає 562,92 грн. за кг, що на 6% більше порівняно з минулим місяцем і на 28% більше, ніж торік.

Ціни на сир Голландський жирністю 45% зросли: середня ціна складає 557,93 грн за кг, що на 5% більше порівняно з минулим місяцем і на 25% більше, ніж торік.

Ціни на сир Маасдам жирністю 45% вітчизняного виробництва зросли: середня ціна становить 672,85 грн. за кг, що на 3% більше порівняно з минулим місяцем і на 28% більше, ніж торік.

Сир Гауда жирністю 45% від українських компаній в середньому коштує 597,00 грн. за кг, що на 43,46 грн. (+8%) більше відносно попереднього місяця і на 153,18 грн. (+35%) дорожче ніж торік.

Ціни на моцарелу жирністю 45% українського виробництва зросли: середня ціна складає 561,82 грн. за кг, що на 1% більше порівняно з минулим місяцем і на 26% більше, ніж торік.

Раніше ми писали, що ЄС не планує повертати квоти на молочні продукти з України. Зокрема, молочна продукція з України не фігурує в європейському переліку sensitive goods, "чутливих" харчових продуктів, на ввіз яких можуть бути введені квоти.