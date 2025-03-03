В Украине выросли цены на молочные продукты

В Украине к началу марта выросли цены на молочные продукты, превысив уровень прошлого года.

Об этом сообщает Ассоциация производителей молока.

"Цены на молочный ряд в супермаркетах остаются высокими по отношению к прошлогоднему периоду. Однако, в марте ожидаются скидки на молочные продукты, что может поспособствовать оживлению спроса на продукцию отечественных молокоперерабатывающих предприятий на внутреннем рынке", – сообщает аналитик Ассоциации производителей молока Георгий Кухалейшвили.

Какие цены на молочные продукты в Украине

Цены на пастеризованное молоко выросли: средняя цена молока жирностью 2,5% составляет 59,05 грн. за кг, что на 8% больше по сравнению с предыдущим месяцем и на 28% больше, чем в прошлом году.

Цены на кефир жирностью 2,5% в Украине выросли: средняя цена 69,04 грн. за кг, что на 3% больше по сравнению с прошлым месяцем и на 30% больше, чем в прошлом.

Цены на сметану жирностьь 15% выросли: средняя цена составляет 168,56 грн за кг, что на 4% больше по сравнению с прошлым месяцем и на 33% больше, чем в прошлом.

Цены на питьевой йогурт выросли: средняя цена составляет 109,12 грн за кг, что на 5% больше по сравнению с прошлым месяцем и на 21% больше, чем в прошлом.

Цены на йогурт в стаканах снизились на 1% по сравнению с концом января 2024 года, достигнув средней цены 158,92 грн/кг. Однако по сравнению с прошлым годом цена выросла на 20%, что составляет 26,09 грн больше.

Средняя цена на сыр кисломолочной жирностью 9% составила 271,68 грн. за кг на 3,31 грн. больше (+1,2%) по сравнению с предыдущим месяцем и на 50,07 грн. (+19%) больше по отношению к прошлогоднему периоду.

Цены на сливочное масло жирностью 73% выросли: средняя цена составляет 566,29 грн. за кг, что на 4% больше по сравнению с прошлым месяцем и на 40% больше, чем в прошлом.

Цены на сыр Украинский жирностью 50% выросли: средняя цена составляет 562,92 грн за кг, что на 6% больше по сравнению с прошлым месяцем и на 28% больше, чем в прошлом.

Цены на сыр Голландский жирностью 45% выросли: средняя цена составляет 557,93 грн за кг, что на 5% больше по сравнению с прошлым месяцем и на 25% больше, чем в прошлом.

Цены на сыр "Маасдам" жирностью 45% отечественного производства выросли: средняя цена составляет 672,85 грн. за кг, что на 3% больше по сравнению с прошлым месяцем и на 28% больше, чем в прошлом.

Сыр Гауда жирностью 45% украинских компаний в среднем стоит 597,00 грн. за кг на 43,46 грн. (+8%) больше по отношению к предыдущему месяцу и на 153,18 грн. (+35%) дороже, чем в прошлом году.

Цены на моцареллу жирностью 45% украинского производства выросли: средняя цена составляет 561,82 грн за кг, что на 1% больше по сравнению с прошлым месяцем и на 26% больше, чем в прошлом.

Ранее мы писали, что ЕС не намерен возвращать квоты на молочные продукты из Украины. В частности, молочная продукция из Украины не фигурирует в европейском списке sensitive goods, "чувствительных" пищевых продуктов, на ввоз которых могут быть введены квоты.