Средняя цена на сливочное масло выросла на 6%: сколько стоит продукт в феврале

Цены на молочные продукты в Украине с начала 2025 года имеют тенденцию к росту. В разных супермаркетах стоимость сливочного масла колеблется. Пачка масла жирностью 72,5% и весом 180 г, но разных производителей продается в пределах 100-127 гривен.

Ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) 24 февраля опубликовала итоги ежемесячного мониторинга цен и продукты, в том числе и на сливочное масло.

Согласно данным мониторинга ассоциации, с начала года пачка масла выросла в цене на 6,48%. К началу января средняя цена на пачку сливочного масла жирностью 72,5% и весом 180 г составила 108 гривен, а в феврале цена выросла до 115 гривен.

Стоит отметить, что средняя цена на сливочное масло с начала 2023 года в феврале 2025 года выросла почти на 60%. Тогда она составляла 68,2 грн, а на начало 2024-го – 71,9 грн.

Цены растут не только на сливочное масло, но и большинство молочных продуктов.

"В секторе молочных продуктов фиксируется типичная сезонная динамика, когда после новогодних праздников производство молочной продукции значительно сокращается из-за снижения активности на предприятиях и частичного уменьшения спроса. Это повлекло за собой временное снижение цен на сырье, а следовательно, и на готовую продукцию, отражающуюся в розничных сетях. в УКАБе.

Ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" в расчетах средней стоимости сливочного масла опиралась на данные таких источников, как Минфин, Zakaz.ua, Novus, METRO, МегаМаркет, АТБ, Рынок "Столичный", Рынок "Шувар", Зерновой и "Масличный мониторинг УКАБ".

Напомним, в странские экспортеры молочных продуктов увеличили поставки за границу, пользуясь высокими ценами на биржевые товары и активизацией спроса на внешних рынках.