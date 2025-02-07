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Украина наращивает экспорт молочных продуктов на фоне высоких мировых цен

Украина наращивает экспорт молочных продуктов на фоне высоких мировых цен
Экспорт молочных продуктов составил 8,1 тыс. тонн

Украинские экспортеры молочных продуктов увеличили поставки за границу, пользуясь высокими ценами на биржевые товары и активизацией спроса на внешних рынках.

Об этом сообщает аналитик Ассоциации производителей молока Георгий Кухалейшвили.

По предварительным данным Государственной службы статистики Украины, в январе 2025 экспорт молочных продуктов составил 8,1 тыс. тонн, что на 12% больше по сравнению с декабрем 2024 и на 23% больше, чем в январе 2024 года.

Фото 2 — Украина наращивает экспорт молочных продуктов на фоне высоких мировых цен

Основные категории экспорта:

  • Сгущенка и сливки – 29%;
  • Несгущенное молоко и сливки – 21%;
  • Молочная сыворотка – 18%;
  • Сыры – 12%.

По сравнению с декабрем 2024 года экспорт сливочного масла вырос на 71% (до 749 тонн), мороженого – на 37% (до 490 тонн), сгущенки и сливок – на 16% (до 2,33 тыс. тонн), молочной сыворотки – на 12% (до 1,44 тыс. тонн). 9% (до 935 тонн).

Вместе с тем поставки несгущенного молока и сливок сократились на 9% (до 1,72 тыс. тонн), а казеин в январе 2025 года не экспортировался.

Фото 3 — Украина наращивает экспорт молочных продуктов на фоне высоких мировых цен

В годовом измерении (январь 2025-го по январь 2024-го):

  • Сливочное масло – рост экспорта на 198% ;
  • Мороженое – на 77% ;
  • Молочная сыворотка – на 55% ;
  • Сыры – на 52% ;
  • Масленка — на 42% ;
  • Сгущенка и сливки – на 38% .

Зато экспорт несгущенного молока и сливок снизился на 32%.

Факторы роста экспорта

Аналитики объясняют рост экспортной активности высокими ценами на мировом рынке. В частности, с начала 2025 г. цены на сливочное масло и сыр росли в течение трех сессий торгов GDT подряд, а сухое молоко дорожало два аукциона подряд.

На рынке наблюдался спрос на крупные оптовые партии масла. По данным USDA, в конце января цены на молочные жиры и сухое цельное молоко в Западной Европе росли, а цена 82% сливочного масла достигла 7600 долларов за тонну в нижнем диапазоне (в начале января — 7350 долл./т).

Отмечается, что в течение 2024 именно сливочное масло было главным драйвером роста биржевых цен на молочные продукты. В январе 2025 года на мировом рынке активизировался спрос на масло, сыры и сухое молоко, что может быть связано с подготовкой к китайскому Новому году и Рамадану.

По данным Министерства сельского хозяйства США (USDA), в Океании сокращение надоев привело к уменьшению производства новозеландского масла. В Европе цены на сливки остаются высокими, несмотря на их большее предложение после новогоднего затишья. Объемы производства масла в Европе ниже, чем год назад.

Импорт продукции

Фото 4 — Украина наращивает экспорт молочных продуктов на фоне высоких мировых цен

Отмечается, что в январе Украина импортировала 5,02 тыс. тонн молочных продуктов, что на 34% меньше по отношению к декабрю и на 6% меньше по отношению к январю 2024 года.

Добавим, в первой половине января 2025 года уменьшила объемы внешней торговли молокопродуктами на 42,7% по сравнению с первой половиной декабря 2024 года, достигнув показателя в $15,8 млн.

По сравнению с декабрем 2024 года Украина увеличила объемы импорта молочной сыворотки до 628 тонн (+17%), масла сливочного до 615 тонн (+165%) и мороженого до 51 тонны (+53%).

Автор:
Татьяна Гойденко