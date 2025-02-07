Украина наращивает экспорт молочных продуктов на фоне высоких мировых цен

Украинские экспортеры молочных продуктов увеличили поставки за границу, пользуясь высокими ценами на биржевые товары и активизацией спроса на внешних рынках.

Об этом сообщает аналитик Ассоциации производителей молока Георгий Кухалейшвили.

По предварительным данным Государственной службы статистики Украины, в январе 2025 экспорт молочных продуктов составил 8,1 тыс. тонн, что на 12% больше по сравнению с декабрем 2024 и на 23% больше, чем в январе 2024 года.

Основные категории экспорта:

Сгущенка и сливки – 29%;

– 29%; Несгущенное молоко и сливки – 21%;

– 21%; Молочная сыворотка – 18%;

– 18%; Сыры – 12%.

По сравнению с декабрем 2024 года экспорт сливочного масла вырос на 71% (до 749 тонн), мороженого – на 37% (до 490 тонн), сгущенки и сливок – на 16% (до 2,33 тыс. тонн), молочной сыворотки – на 12% (до 1,44 тыс. тонн). 9% (до 935 тонн).

Вместе с тем поставки несгущенного молока и сливок сократились на 9% (до 1,72 тыс. тонн), а казеин в январе 2025 года не экспортировался.

В годовом измерении (январь 2025-го по январь 2024-го):

Сливочное масло – рост экспорта на 198% ;

– рост экспорта на ; Мороженое – на 77% ;

– на ; Молочная сыворотка – на 55% ;

– на ; Сыры – на 52% ;

– на ; Масленка — на 42% ;

— на ; Сгущенка и сливки – на 38% .

Зато экспорт несгущенного молока и сливок снизился на 32%.

Факторы роста экспорта

Аналитики объясняют рост экспортной активности высокими ценами на мировом рынке. В частности, с начала 2025 г. цены на сливочное масло и сыр росли в течение трех сессий торгов GDT подряд, а сухое молоко дорожало два аукциона подряд.

На рынке наблюдался спрос на крупные оптовые партии масла. По данным USDA, в конце января цены на молочные жиры и сухое цельное молоко в Западной Европе росли, а цена 82% сливочного масла достигла 7600 долларов за тонну в нижнем диапазоне (в начале января — 7350 долл./т).

Отмечается, что в течение 2024 именно сливочное масло было главным драйвером роста биржевых цен на молочные продукты. В январе 2025 года на мировом рынке активизировался спрос на масло, сыры и сухое молоко, что может быть связано с подготовкой к китайскому Новому году и Рамадану.

По данным Министерства сельского хозяйства США (USDA), в Океании сокращение надоев привело к уменьшению производства новозеландского масла. В Европе цены на сливки остаются высокими, несмотря на их большее предложение после новогоднего затишья. Объемы производства масла в Европе ниже, чем год назад.

Импорт продукции

Отмечается, что в январе Украина импортировала 5,02 тыс. тонн молочных продуктов, что на 34% меньше по отношению к декабрю и на 6% меньше по отношению к январю 2024 года.

Добавим, в первой половине января 2025 года уменьшила объемы внешней торговли молокопродуктами на 42,7% по сравнению с первой половиной декабря 2024 года, достигнув показателя в $15,8 млн.

По сравнению с декабрем 2024 года Украина увеличила объемы импорта молочной сыворотки до 628 тонн (+17%), масла сливочного до 615 тонн (+165%) и мороженого до 51 тонны (+53%).