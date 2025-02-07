Україна нарощує експорт молочних продуктів на тлі високих світових цін

Українські експортери молочних продуктів збільшили поставки за кордон, користуючись високими цінами на біржові товари та активізацією попиту на зовнішніх ринках.

Про це повідомляє аналітик Асоціації виробників молока Георгій Кухалейшвілі.

За попередніми даними Державної служби статистики України, у січні 2025 року експорт молочних продуктів склав 8,1 тис. тонн, що на 12% більше у порівнянні з груднем 2024 року та на 23% більше, ніж у січні 2024 року.

Основні категорії експорту:

Згущене молоко та вершки – 29%;

– 29%; Незгущене молоко та вершки – 21%;

– 21%; Молочна сироватка – 18%;

– 18%; Сири – 12%.

У порівнянні з груднем 2024 року експорт вершкового масла зріс на 71% (до 749 тонн), морозива – на 37% (до 490 тонн), згущеного молока та вершків – на 16% (до 2,33 тис. тонн), молочної сироватки – на 12% (до 1,44 тис. тонн), маслянки – на 10% (до 422 тонн), сирів – на 9% (до 935 тонн).

Разом з тим, постачання незгущеного молока та вершків скоротилося на 9% (до 1,72 тис. тонн), а казеїн у січні 2025 року не експортувався.

У річному вимірі (січень 2025-го до січня 2024-го):

Вершкове масло – зростання експорту на 198% ;

– зростання експорту на ; Морозиво – на 77% ;

– на ; Молочна сироватка – на 55% ;

– на ; Сири – на 52% ;

– на ; Маслянка – на 42% ;

– на ; Згущене молоко та вершки – на 38%.

Натомість експорт незгущеного молока та вершків знизився на 32%.

Чинники зростання експорту

Аналітики пояснюють зростання експортної активності високими цінами на світовому ринку. Зокрема, з початку 2025 року ціни на вершкове масло та сир зростали протягом трьох сесій торгів GDT поспіль, а сухе молоко дорожчало два аукціони підряд.

На ринку спостерігався попит на великі оптові партії масла. За даними USDA, наприкінці січня ціни на молочні жири та сухе незбиране молоко в Західній Європі зростали, а ціна 82%-го вершкового масла досягла 7600 доларів за тонну у нижньому діапазоні (на початку січня – 7350 дол./т).

Зазначається, що протягом 2024 року саме вершкове масло було головним драйвером зростання біржових цін на молочні продукти. У січні 2025 року на світовому ринку активізувався попит на масло, сири та сухе молоко, що може бути пов’язано з підготовкою до Китайського Нового року та Рамадану.

За даними Міністерства сільського господарства США (USDA), у Океанії скорочення надоїв призвело до зменшення виробництва новозеландського масла. В Європі ціни на вершки залишаються високими, попри їхню більшу пропозицію після новорічного затишшя. Обсяги виробництва масла в Європі нижчі, ніж рік тому.

Імпорт продукції

Зазначається, що в січні Україна імпортувала 5,02 тис. тон молочних продуктів, що на 34% менше відносно грудня і на 6% менше відносно січня 2024 року.

Додамо, в першій половині січня 2025 року зменшила обсяги зовнішньої торгівлі молокопродуктами на 42,7% порівняно з першою половиною грудня 2024 року, досягнувши показника $15,8 млн.

У порівнянні з груднем 2024 року Україна збільшила обсяги імпорту молочної сироватки до 628 тон (+17%), масла вершкового до 615 тон (+165%) та морозива до 51 тони (+53%).