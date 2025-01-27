Експорт та імпорт молокопродуктів почав 2025 рік зі зниження на 42,7%: основні цифри

Україна в першій половині січня 2025 року зменшила обсяги зовнішньої торгівлі молокопродуктами на 42,7% порівняно з першою половиною грудня 2024 року, досягнувши показника $15,8 млн.

Про це інформує пресслужба Союзу молочних підприємств України (СМПУ).

Про експорт та імпорт у січні

Зазначається, що обсяги експорту скоротилися на 14%, а імпорту — на 54%.

При цьому спостерігається різне зрушення в окремих категоріях продукції.

Експорт: основні показники:

Так, зросли експортні поставки вершкового масла та молочних жирів, збільшившись на 57%.

Водночас деякі продукти показали зниження, зокрема експорт згущеного молока та вершків, який скоротився на 31%, а молочної сироватки — на 28%.

Імпорт: головні цифри:

Що стосується імпорту, то тут спостерігається певне зростання — імпорт молока і вершків незгущених зріс на 75%.

Проте інші категорії, зокрема масло вершкове та молочні жири, показали різке зниження на 74%, а імпорт сирів всіх видів скоротився на 53%.

Нагадаємо, на початку січня ціни на молоко-сировину в Україні знизились через зменшення попиту з боку молокопереробних підприємств, Також зафіксовано зниження цін на вершкове масло через обмеження купівельної спроможності населення та зменшення попиту на молочні продукти на внутрішньому ринку.

Delo.ua повідомляло, що у 2024 році українські виробники надоїли 7,2 млн тонн сирого молока, що на 3% менше порівняно з 2023 роком і на 17% менше за показники довоєнного 2021 року. Падіння надоїв зумовлено скороченням виробництва в господарствах населення, тоді як сільськогосподарські підприємства продовжують нарощувати обсяги виробництва молока.