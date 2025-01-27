Экспорт и импорт молокопродуктов начал 2025 год с понижения на 42,7%: основные цифры

Украина в первой половине января 2025 года снизила объемы внешней торговли молокопродуктами на 42,7% по сравнению с первой половиной декабря 2024 года, достигнув показателя $15,8 млн.

Об этом сообщает пресс-служба Союза молочных предприятий Украины (СМПУ).

Об экспорте и импорте в январе

Отмечается, что объемы экспорта сократились на 14%, а импорта – на 54%.

При этом наблюдается разный сдвиг в отдельных категориях продукции.

Экспорт: основные показатели:

Так, выросли экспортные поставки сливочного масла и молочных жиров, увеличившись на 57%.

В то же время некоторые продукты показали снижение, в том числе экспорт сгущенки и сливок, который сократился на 31%, а молочной сыворотки — на 28%.

Импорт: главные цифры:

Что касается импорта, то здесь наблюдается определенный рост – импорт молока и сливок несгущенных вырос на 75%.

Однако остальные категории, в частности масло сливочное и молочные жиры, показали резкое понижение на 74%, а импорт сыров всех видов сократился на 53%.

Напомним, в начале января цены на молоко-сырье в Украине снизились из-за уменьшения спроса со стороны молокоперерабатывающих предприятий. Также зафиксировано снижение цен на сливочное масло из-за ограничения покупательной способности населения и уменьшения спроса на молочные продукты на внутреннем рынке.

Delo.ua сообщало, что в 2024 году украинские производители надоили 7,2 млн тонн сырого молока, что на 3% меньше по сравнению с 2023 годом и на 17% меньше показателей довоенного 2021 года. Падение надоев обусловлено сокращением производства в хозяйствах населения, в то время как сельскохозяйственные предприятия продолжают наращивать объемы производства молока.