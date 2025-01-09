Молоко и сливочное масло подешевели: какие цены

В начале января цены на молоко-сырье в Украине снизились из-за уменьшения спроса со стороны молокоперерабатывающих предприятий. Также зафиксировано снижение цен на сливочное масло из-за ограничения покупательной способности населения и уменьшения спроса на молочные продукты на внутреннем рынке.

Об этом сообщает Ассоциация производителей молока (АВМ).

Какие цены на молоко в январе

По состоянию на 6 января средняя закупочная цена молока экстра-сорта составляла 19,10 грн/кг без НДС, что на 60 коп. меньше по сравнению с прошлым месяцем. Цены на это сорт в хозяйствах колеблются от 18,50 до 19,50 грн/кг без НДС. Нижний предел ценового диапазона остался без изменений, в то время как верхний предел снизился на 1 грн за последний месяц.

Высший сорт стоит 18,35 грн/кг без НДС (-35 коп.). Цены на молоко высшего качества колеблются от 17,80 до 19,00 грн/кг без НДС. Относительно результатов мониторинга первой половины декабря нижний предел ценового диапазона не изменился, а верхний предел снизился на 50 коп.

Средняя цена на молоко первого сорта составила 17,65 грн/кг без НДС, что не изменилось по сравнению с первой половиной декабря. Минимальная цена в хозяйствах составила 16,50 грн/кг, также оставшись по-прежнему за последний месяц. Максимальная цена достигла 18,50 грн/кг и сохранилась на уровне начала декабря.

Соответственно, средневзвешенная цена трех сортов составила 18,37 грн/кг без НДС, что на 32 коп. меньше месяца назад.

В Украине также отмечается снижение цен на сливочное масло на фоне приостановки роста цен на кисломолочные продукты, что связано с ограничением покупательной способности населения и сокращением спроса на молочные продукты на внутреннем рынке.

В то же время из-за высоких цен на отечественную молочную продукцию в декабре наблюдался рост объемов импорта готовых молочных продуктов, в том числе сыров.

Прогнозы на 2025 год

Отмечается, что, вероятно, в 2025 году мировой молочный рынок перейдет в новый ценовой коридор – от 40 до 50 дол. за 100 кг молока-сырья.

Так, в 2024 году средняя цена на молоко-сырье в Украине составила $42,45. за 100 кг, что на 20% больше по сравнению с 2023 годом. Цена на молоко-сырье в Украине росла в течение всего 2024 года, в отличие от ситуации в ЕС, США и Новой Зеландии.

В свою очередь, в 2025 году ожидается дальнейший рост средней цены на молоко в Украине до 45-46 долларов. за 100 кг сырого молока.

При отсутствии форс-мажорных обстоятельств возможно снижение закупочных цен в конце апреля — начале мая 2025 из-за сезонного увеличения производства молока в хозяйствах населения.

Delo.ua сообщало, что в 2024 году украинские производители надоили 7,2 млн тонн сырого молока, что на 3% меньше по сравнению с 2023 годом и на 17% меньше показателей довоенного 2021 года. Падение надоев обусловлено сокращением производства в хозяйствах населения, в то время как сельскохозяйственные предприятия продолжают наращивать объемы производства молока.