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Более €300 тыс. на энергетику Сумщины: область получила новое оборудование

генератор
Пять новых трансформаторов доставили в Сумскую область. / КГГА

В Сумскую область доставили пять новых силовых трансформаторов стоимостью свыше €300 тыс. Оборудование было приобретено за счет взносов Австралии в Фонд поддержки энергетики Украины.

Как пишет Dilo, об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины.

Зачем Сумщине нужны новые трансформаторы

Сумская область расположена вблизи границы с Россией и принадлежит к прифронтовым регионам. Ее энергетическая инфраструктура регулярно подвергается российским атакам, что создает дополнительные риски для стабильного электроснабжения.

Новое оборудование поможет энергетикам оперативнее устранять последствия обстрелов энергообъектов и восстанавливать надежность питания потребителей.

Трансформаторы закупили через Фонд поддержки энергетики Украины, аккумулирующий вклады международных партнеров для обеспечения потребностей украинского энергетического сектора.

В Министерстве энергетики поблагодарили Австралию за финансовую помощь и поддержку восстановления энергетической инфраструктуры Украины.

Напомним, что международные партнеры передали Украине 5,6 тыс. тонн гуманитарной помощи для энергетики с начала года. Ожидается поступление еще более тысячи единиц оборудования, включая 767 генераторов и 266 трансформаторов.

Автор:
Ольга Опенько

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