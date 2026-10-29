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Более €300 тыс. на энергетику Сумщины: область получила новое оборудование
В Сумскую область доставили пять новых силовых трансформаторов стоимостью свыше €300 тыс. Оборудование было приобретено за счет взносов Австралии в Фонд поддержки энергетики Украины.
Как пишет Dilo, об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины.
Зачем Сумщине нужны новые трансформаторы
Сумская область расположена вблизи границы с Россией и принадлежит к прифронтовым регионам. Ее энергетическая инфраструктура регулярно подвергается российским атакам, что создает дополнительные риски для стабильного электроснабжения.
Новое оборудование поможет энергетикам оперативнее устранять последствия обстрелов энергообъектов и восстанавливать надежность питания потребителей.
Трансформаторы закупили через Фонд поддержки энергетики Украины, аккумулирующий вклады международных партнеров для обеспечения потребностей украинского энергетического сектора.
В Министерстве энергетики поблагодарили Австралию за финансовую помощь и поддержку восстановления энергетической инфраструктуры Украины.
Напомним, что международные партнеры передали Украине 5,6 тыс. тонн гуманитарной помощи для энергетики с начала года. Ожидается поступление еще более тысячи единиц оборудования, включая 767 генераторов и 266 трансформаторов.