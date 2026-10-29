Азербайджан передал Украине энергооборудование на $1,47 млн

Украина получила от Азербайджана очередную партию гуманитарной помощи для энергетического сектора общей стоимостью свыше $1,47 млн. Груз содержит оборудование, необходимое для возобновления и поддержки работы энергосистем после российских атак.

Как пишет Dilo, об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины.

Что вошло в новый груз

В партию помощи вошли девять силовых трансформаторов, 186 км электрических кабелей и другое критически важное энергетическое оборудование.

По словам первого вице-премьер-министра Украины — министра энергетики Дениса Шмыгаля, поддержка Азербайджана помогает укреплять энергетическую устойчивость страны в преддверии пятой военной зимы.

Он поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева и Министерство энергетики страны за систематическую помощь украинскому энергетическому сектору.

Сколько энергетической помощи Азербайджан предоставил Украине

С начала полномасштабного вторжения России из-за хабов Министерства энергетики Украины поступило 159 гуманитарных грузов из Азербайджана. Их общий вес превышает 2432,4 тонн.

Среди передаваемого оборудования – силовые трансформаторы, трансформаторные подстанции, генераторы, электрические кабели и другие компоненты, необходимые для работы энергетической инфраструктуры.

Новая партия помощи должна усилить возможности украинских энергетиков по возобновлению поврежденных объектов и поддержанию стабильной работы энергосистемы в условиях российских атак.

Ранее Швейцария передала Украине 18 тонн энергетического оборудования для объектов критической инфраструктуры. В поставку входили генераторы, накопители энергии, кабели и другое оборудование.

Кроме того, Швеция передала Украине 35 тонн энергетического оборудования – трансформаторы и дизельные генераторы.