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Азербайджан передал Украине энергооборудование на $1,47 млн
Украина получила от Азербайджана очередную партию гуманитарной помощи для энергетического сектора общей стоимостью свыше $1,47 млн. Груз содержит оборудование, необходимое для возобновления и поддержки работы энергосистем после российских атак.
Как пишет Dilo, об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины.
Что вошло в новый груз
В партию помощи вошли девять силовых трансформаторов, 186 км электрических кабелей и другое критически важное энергетическое оборудование.
По словам первого вице-премьер-министра Украины — министра энергетики Дениса Шмыгаля, поддержка Азербайджана помогает укреплять энергетическую устойчивость страны в преддверии пятой военной зимы.
Он поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева и Министерство энергетики страны за систематическую помощь украинскому энергетическому сектору.
Сколько энергетической помощи Азербайджан предоставил Украине
С начала полномасштабного вторжения России из-за хабов Министерства энергетики Украины поступило 159 гуманитарных грузов из Азербайджана. Их общий вес превышает 2432,4 тонн.
Среди передаваемого оборудования – силовые трансформаторы, трансформаторные подстанции, генераторы, электрические кабели и другие компоненты, необходимые для работы энергетической инфраструктуры.
Новая партия помощи должна усилить возможности украинских энергетиков по возобновлению поврежденных объектов и поддержанию стабильной работы энергосистемы в условиях российских атак.
Ранее Швейцария передала Украине 18 тонн энергетического оборудования для объектов критической инфраструктуры. В поставку входили генераторы, накопители энергии, кабели и другое оборудование.
Кроме того, Швеция передала Украине 35 тонн энергетического оборудования – трансформаторы и дизельные генераторы.